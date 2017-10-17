Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пугачеву обвинили в цинизме из-за смерти Марьянова
Как делают трехмерные органы, и кому они нужны
Светская Москва: жена замминистра РФ удивила журналистку
Армен Джигарханян то ли пропал, то ли спасается от жены
Представитель Марьянова опровергла версию причины его смерти
Жены Трампа поспорили из-за статуса первой леди США Американские СМИ обсуждают неожиданное высказывание первой жены Дональда Трампа Иваны
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала»
Бузова в образе диктора центрального телевидения: первые кадры
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Тара Рид смутила гостей вечеринки прозрачным нарядом - СМИ
СМИ: Газманов попал в аварию на трассе около Перми
Олег Газманов попал в ДТП
Стало известно, где похоронят актера Марьянова
Джигарханян о жене: Забирала деньги из моего кармана
Экс-жена Марьянова прокомментировала его смерть
За создание «резиновых офисов» предложили наказывать
Когда мало солнца: как улучшить интерьер осенью
Фоторепортажи
12Юбилей Эминема
14Пожар на строительном рынке «Синдика»
16:17 (мск), источник: "Российская газета"

Волгоградца осудили за брань в адрес главы поселка

Житель Руднянского района Волгоградской области осужден за нецензурную брань в адрес главы Осичковского сельского поселения. По решению суда ему теперь три месяца придется отрабатывать свой необдуманный поступок.

Как сообщили в прокуратуре Волгоградской области, в июле 2017 года 46-летний житель поселка, будучи не совсем трезвым, явился в администрацию сельского поселения. В присутствии многочисленных посетителей он начал «оскорблять нецензурной бранью главу поселения, которая находилась при исполнении служебных обязанностей».

По факту происшествия возбудили уголовное дело. Свою вину дебошир полностью признал. В итоге приговором мирового судьи виновному назначили наказание в виде трех месяцев исправительных работ. Причем 10 процентов заработка он должен будет перечислить в доход государства.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В Испании аннулировали закон о референдуме в Каталонии
Орешкин назвал ключевые тренды экономики завтрашнего дня
МВД предложило наказывать учителей за участие детей в протестах
Мария Шарапова проиграла в первом раунде Кубка Кремля
Глава Минтруда пообещал «только рост» пенсий в России
В МВД посетовали о сокращениях в отделе по борьбе с экстремизмом
Не получается записаться на получение визы США. Что делать
ЕСПЧ не нашел политики в деле «Ив Роше»
Сбербанк повысил ставки по долларовым вкладам
Спорт
Выстоит ли «Спартак» и забьет ли Роналду? Анонс Лиги чемпионов После перерыва, связанного матчами сборных команд, еще с большим нетерпением ожидаешь матчи Лиги чемпионов. И вот уже сегодня она возвращается
Авто
Mercedes снял в рекламе котика (очень большого) Новая реклама S-класса давит на чувство «мимимишности». Хотя этот котик не такой уж и маленький
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала» Ведущие вызвали возмущение скандальными высказываниями в рамках программы «Мужское/Женское»
Недвижимость
Как снизить госоценку квартиры
В Москве могут запретить парковку во дворах
В России стали выдавать ипотеку под один процент
Москва продлила программу «Моя улица» до 2020 года
Леди
Какие жакеты в моде этой осенью (фото) 16 классных жакетов, которые можно надеть и в офис, и на вечеринку. Кроме того, стоит ли добавлять, что жакет, надетый под пальто, согреет лучше любого свитера
Дети
Беременная Кейт Миддлтон станцевала на лондонском вокзале Герцогиня Кембриджская посетила детское благотворительное мероприятие.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь