Волгоградца осудили за брань в адрес главы поселка

Как сообщили в прокуратуре Волгоградской области, в июле 2017 года 46-летний житель поселка, будучи не совсем трезвым, явился в администрацию сельского поселения. В присутствии многочисленных посетителей он начал «оскорблять нецензурной бранью главу поселения, которая находилась при исполнении служебных обязанностей».
По факту происшествия возбудили уголовное дело. Свою вину дебошир полностью признал. В итоге приговором мирового судьи виновному назначили наказание в виде трех месяцев исправительных работ. Причем 10 процентов заработка он должен будет перечислить в доход государства.