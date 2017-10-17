Уралец устроил кровавую резню из-за не пришедшей на свидание девушки

Кровавая расправа произошла вечером 3 января текущего года. Мужчина договорился о встрече со своей знакомой, с которой его раньше связывали близкие отношения. В ожидании дамы сердца уралец выпил несколько бутылок пива и, когда женщина так и не пришла, пошел к ней домой, чтобы разобраться. Вскоре он увидел возлюбленную во дворе с незнакомыми ему мужчиной и женщиной и, охваченный чувством ревности, попытался ударить соперника бутылкой пива. Ранить незнакомца у него не получилось только благодаря знакомой, которая поспешила объяснить, что люди, с которыми она общалась, — лишь ее соседи.

Тем временем пара, заметив, насколько мужчина рассержен, отошли от него, продолжив гулять с собакой. Вскоре подруга дебошира догнала их на машине и предупредила, что ее знакомый никак не может успокоиться, поэтому лучше, если бы они сели к ней в автомобиль, так как злоумышленник достал нож. Однако в салон сел только мужчина, а женщина побежала за своей собакой.

Далее, как рассказали УралПолит.Ru в СУ СКР по Свердловской области, события начали разворачиваться стремительно. Когда авто тронулось, разъяренный уралец начал за ним гнаться, при этом, увидев, что в салоне вместе с его дамой сердца сидит посторонний мужчина, начал «истошно кричать». «В то же время ехавший в машине мужчина поинтересовался у женщины-водителя, почему злоумышленник так себя ведет, хотя для такого поведения нет никаких оснований, и выразил намерение пресечь его действия. Для этого он вышел из машины и пошел навстречу к злоумышленнику. Когда пути мужчин пересеклись, подсудимый неожиданно и резко нанес потерпевшему удар ножом в область шеи. Смерть потерпевшего наступила на месте происшествия», — сообщили в следкоме.

Задержать преступника удалось лишь при помощи женщины, из-за которой он сорвался. Назначив ей встречу на перекрестке улиц Войкова и Ленинградской, мужчина, потеряв бдительность, подошел к ее машине, где его скрутили стражи порядка.

На досудебной стадии производства по уголовному делу при допросе в качестве подозреваемого он сообщил, что причиной его поведения и поступка явилась почти патологическая ревность.