Уралец устроил кровавую резню из-за не пришедшей на свидание девушки

Кровавая расправа произошла вечером 3 января текущего года. Мужчина договорился о встрече со своей знакомой, с которой его раньше связывали близкие отношения. В ожидании дамы сердца уралец выпил несколько бутылок пива и, когда женщина так и не пришла, пошел к ней домой, чтобы разобраться. Вскоре он увидел возлюбленную во дворе с незнакомыми ему мужчиной и женщиной и, охваченный чувством ревности, попытался ударить соперника бутылкой пива. Ранить незнакомца у него не получилось только благодаря знакомой, которая поспешила объяснить, что люди, с которыми она общалась, — лишь ее соседи.
Тем временем пара, заметив, насколько мужчина рассержен, отошли от него, продолжив гулять с собакой. Вскоре подруга дебошира догнала их на машине и предупредила, что ее знакомый никак не может успокоиться, поэтому лучше, если бы они сели к ней в автомобиль, так как злоумышленник достал нож. Однако в салон сел только мужчина, а женщина побежала за своей собакой.
Далее, как рассказали УралПолит.Ru в СУ СКР по Свердловской области, события начали разворачиваться стремительно. Когда авто тронулось, разъяренный уралец начал за ним гнаться, при этом, увидев, что в салоне вместе с его дамой сердца сидит посторонний мужчина, начал «истошно кричать». «В то же время ехавший в машине мужчина поинтересовался у
Задержать преступника удалось лишь при помощи женщины,
На досудебной стадии производства по уголовному делу при допросе в качестве подозреваемого он сообщил, что причиной его поведения и поступка явилась почти патологическая ревность.
Суд признал мужчину виновным в убийстве и приговорил его к 10 годам колонии строгого режима.