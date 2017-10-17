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14:58 (мск), источник: dostup1.ru

Две автоледи не поделили утренний перекресток в Челябинске

В Тракторозаводском районе столкнулись Daewoo Matiz и «14-я».

В Тракторозаводском районе Челябинска уточняются обстоятельства ДТП с участием двух автоледи, не поделивших перекресток, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» ос ссылкой на отделение пропаганды БДД городской ГИБДД.

Инцидент произошел около семи часов утра во вторник, 17 октября, в районе дома 71-П по Героев Танкограда.

По предварительным данным, водитель «Лады» 14-й модели, женщина 1982 года рождения, при повороте налево на регулируемом перекрестке совершила столкновение с двигавшимся во встречном направлении прямо Daewoo Matiz под управлением женщины 1962 года рождения.

В результате ДТП автоледи в отечественном авто получила травмы и была госпитализирована.

По факту аварии проводится проверка.

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