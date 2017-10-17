Две автоледи не поделили утренний перекресток в Челябинске
В Тракторозаводском районе столкнулись Daewoo Matiz и «14-я».
В Тракторозаводском районе столкнулись Daewoo Matiz и «14-я».
В Тракторозаводском районе Челябинска уточняются обстоятельства ДТП с участием двух автоледи, не поделивших перекресток, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» ос ссылкой на отделение пропаганды БДД городской ГИБДД.
Инцидент произошел около семи часов утра во вторник, 17 октября, в районе дома 71-П по Героев Танкограда.
По предварительным данным, водитель «Лады» 14-й модели, женщина 1982 года рождения, при повороте налево на регулируемом перекрестке совершила столкновение с двигавшимся во встречном направлении прямо Daewoo Matiz под управлением женщины 1962 года рождения.
В результате ДТП автоледи в отечественном авто получила травмы и была госпитализирована.
По факту аварии проводится проверка.