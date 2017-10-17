Операция в Молдове продолжается: в ходе обысков есть еще задержанные

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 17 окт — Sputnik. Количество задержанных в результате проведения во вторник 90 обысков в Молдове выросло. Как сообщили в Генеральном инспекторате полиции МВД РМ, в руки правоохранителей попали еще три человека.

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Обыски проводились в 26 районах страны по делу о хранении, производстве и распространении наркотиков. Ранее сообщалось о задержании восьми человек. В Кагуле пойман 46-летний мужчина, ранее судимый по нескольким тяжким и особо тяжким преступлениям. Кроме того, задержаны три его сообщника, жители Кишинева. У них обнажено более килограмма марихуаны, оружие и боеприпасы, а также приспособления для употребления наркотиков, их выращивания и расфасовки.

В Каушанах задержаны три человека и студент Академии Штефана чел Маре. Все они, по информации следствия, продавали гашиш. У студента в ходе операции офицер под прикрытием совершил контрольную закупку наркотиков прямо на территории Академии.

Во время обысков у них найден пистолет, патроны для автомата АК-47, конопля и гашиш. Документов на хранение оружия правоохранители не нашли.

Всего правоохранители обнаружили 7 килограммов марихуаны, 30 граммов амфетамина, 300 граммов гашиша, растения конопли и мака, психотропные препараты, семена конопли, 10 граммов героина, пистолет, охотничий обрез, револьвер, более 80 патронов разного калибра, пневматический пистолет, 20 тысяч евро и 16 тысяч леев.