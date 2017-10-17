Шесть из десяти мошенничеств в Казани совершаются по телефону
(Казань, 17 октября, «Татар-информ»). Шесть из десяти мошенничеств в Казани совершаются по телефону. Об этом на
(Казань, 17 октября, «Татар-информ»). Шесть из десяти мошенничеств в Казани совершаются по телефону. Об этом на
По итогам 9 месяцев на территории Казани зарегистрировано свыше двух тысяч мошенничеств. Основную часть из них составляют преступления, совершенные с использованием средств сотовой связи и сети Интернет — порядка 1200 преступлений. На их долю приходится — 60 процентов из общего числа совершенных преступлений данного вида. Одним из самых популярных видов мошенничеств являются телефонные. Сотрудники полиции проводят многочисленные профилактические мероприятия, но, к сожалению, в зоне риска оказываются все слои населения не зависимо от возраста и социального положения.
Еще одним способом выманивания денег, которым пользуются аферисты, является
Среди контактных видов мошенничества преобладают социальные мошенничества. Часто к таким преступлениям причастны жители других регионов. Мошенники действуют под предлогами снятия порчи, лечения болезней, представляются сотрудниками социальных служб и предлагают свои услуги по обмену «старых денежных средств на новые».
Нельзя передавать деньги неизвестным лицам, нельзя перечислять денежные средства на неизвестные счета или абонентские номера. Неизвестные могут представляться сотрудниками правоохранительных органов, юристами или адвокатами. Аферисты, как правило, предлагают за деньги решить проблему попавшего в беду родственника.
При продаже, покупке товаров через интернет, нужно указывать номер телефона, который не привязан к банковской карте. Ни в коем случае не передавать покупателям конфиденциальную информацию о банковской карте (данные владельца, защитный код, PV-код). Во время перевода денег с одной карты на другую необходим только номер карты получателя.
При получении сообщения от неизвестного абонента со ссылкой на
При получении сообщения о том, что банковская карта заблокирована, необходимо перезванивать на телефон горячей линии, указанной на оборотной карте банковской карты. Следует помнить, что все манипуляции с банковскими картами, в случае их блокировки, проводятся в офисах банковских учреждений, при предъявлении документа, удостоверяющего личность.