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16:57 (мск), источник: ИА Татар-информ

Шесть из десяти мошенничеств в Казани совершаются по телефону

(Казань, 17 октября, «Татар-информ»). Шесть из десяти мошенничеств в Казани совершаются по телефону. Об этом на пресс-конференции по профилактике мошенничеств рассказали начальник отдела уголовного розыска УМВД России по Казани Артем Семенюк и начальник отделения по раскрытию мошенничеств УМВД России по Казани Ильдар Вафин.

Источник: ИА Татар-информ

По итогам 9 месяцев на территории Казани зарегистрировано свыше двух тысяч мошенничеств. Основную часть из них составляют преступления, совершенные с использованием средств сотовой связи и сети Интернет — порядка 1200 преступлений. На их долю приходится — 60 процентов из общего числа совершенных преступлений данного вида. Одним из самых популярных видов мошенничеств являются телефонные. Сотрудники полиции проводят многочисленные профилактические мероприятия, но, к сожалению, в зоне риска оказываются все слои населения не зависимо от возраста и социального положения.

По-прежнему мошенники активны при купле-продаже товаров через торговые интернет-площадки и сайты бесплатных объявлений. Граждане должны запомнить раз и навсегда: добропорядочный покупатель или продавец никогда при перечислении денег не будет запрашивать информацию о защитном коде карты и просить продиктовать дополнительную цифровую комбинацию, смс с которой приходит на сотовый телефон владельца счета.

Еще одним способом выманивания денег, которым пользуются аферисты, является СМС-сообщение о блокировке банковской карты. Сообщения такого содержания рассылаются многим абонентам, вне зависимости, пользуются они банковскими картами или нет. Несмотря на неоднократные предупреждения, до сих пор остаются люди, которые поддаются на такой обман и добровольно предоставляют мошенникам доступ к своим банковским счетам.
Среди контактных видов мошенничества преобладают социальные мошенничества. Часто к таким преступлениям причастны жители других регионов. Мошенники действуют под предлогами снятия порчи, лечения болезней, представляются сотрудниками социальных служб и предлагают свои услуги по обмену «старых денежных средств на новые».

Сотрудники уголовного розыска и отделения по раскрытию мошенничеств УМВД России по Казани настоятельно рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы не стать жертвой мошенников.

Во-первых, нельзя впускать в дом посторонних. Во-вторых, нужно проверять документы у лиц, которые представляются сотрудниками социальных или экстренных служб. А затем перезванивать в данные учреждения, чтобы проверить полученную информацию. В-третьих, ни в коем случае не доверять лицам, которые говорят о порче и обещают ее снять при помощи ритуалов с использованием денег. В-четвертых, ни при каких условиях не передавать в руки посторонним людям свои банковские карты. В-пятых, при получении информации о попавшем в полицию или в ДТП родственнике, незамедлительно перезванивать самому родственнику. При отсутствии связи с родственником нужно незамедлительно обращаться в полицию.
Нельзя передавать деньги неизвестным лицам, нельзя перечислять денежные средства на неизвестные счета или абонентские номера. Неизвестные могут представляться сотрудниками правоохранительных органов, юристами или адвокатами. Аферисты, как правило, предлагают за деньги решить проблему попавшего в беду родственника.

При продаже, покупке товаров через интернет, нужно указывать номер телефона, который не привязан к банковской карте. Ни в коем случае не передавать покупателям конфиденциальную информацию о банковской карте (данные владельца, защитный код, PV-код). Во время перевода денег с одной карты на другую необходим только номер карты получателя.

При получении сообщения от неизвестного абонента со ссылкой на какой-либо интернет-ресурс, не стоит переходить по данной ссылке, так как таким образом можно загрузить в телефон вирусную программу. Деньги с банковской карты, привязанной к абонентскому номеру, будут автоматически списаны на счет мошенника.

При получении сообщения о том, что банковская карта заблокирована, необходимо перезванивать на телефон горячей линии, указанной на оборотной карте банковской карты. Следует помнить, что все манипуляции с банковскими картами, в случае их блокировки, проводятся в офисах банковских учреждений, при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

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