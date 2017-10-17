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15:10 (мск), источник: Вести - Воронеж

Под Воронежем автомобилист в результате аварии влетел в опору ЛЭП

В Воронежской области автомобилист в результате ДТП налетел на опору линий электропередач. Авария произошла сегодня, 17 октября, около 9:00 в Семилуках.

Источник: Вести - Воронеж

Как рассказали «Вести-Воронеж» в пресс-службе регионального управления ГИБДД, 43-летний автомобилист на Audi 80, по неустановленным пока причинам, сначала налетел на бордюрный камень. А затем его машину занесло на опору ЛЭП.

Основной удар пришёлся туда, где сидел водитель. Как сообщают правоохранители, мужчина выжил, но получил травмы. Сейчас стражи порядка разбираются, какие обстоятельства привели к аварии.

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