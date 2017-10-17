Под Воронежем автомобилист в результате аварии влетел в опору ЛЭП
В Воронежской области автомобилист в результате ДТП налетел на опору линий электропередач. Авария произошла сегодня, 17 октября, около 9:00 в Семилуках.
В Воронежской области автомобилист в результате ДТП налетел на опору линий электропередач. Авария произошла сегодня, 17 октября, около 9:00 в Семилуках.
Как рассказали «Вести-Воронеж» в
Основной удар пришёлся туда, где сидел водитель. Как сообщают правоохранители, мужчина выжил, но получил травмы. Сейчас стражи порядка разбираются, какие обстоятельства привели к аварии.