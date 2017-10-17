Находившиеся в розыске помощники Аблязова добровольно вернулись в Казахстан

16 октября т.г. из города Москва Российской Федерации в Казахстан добровольно прибыли бывший юрист Управления корпоративного бизнеса № 6 БТА Банка Хаблов Максим и номинальный руководитель подконтрольных Аблязову компаний — Абдихаимова Анар, находившиеся в международном розыске.

Они подозреваются в пособничестве в хищении денежных средств БТА Банка, совершенных организованным преступным сообществом Аблязова Мухтара.

Не смотря на то, что Хаблов и Абдихаимова получили российское гражданство, препятствующее их экстрадиции в Казахстан, они письменно обратились в Национальное бюро по противодействию коррупции сообщив о готовности добровольно приехать в Казахстан.

С учетом изложенного и собранных по делу материалов Антикоррупционная служба изменила в отношении них ранее избранные меры пресечения, после чего они прибыли в Казахстан.

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В органе следствия отметили, что это не первый случай добровольного возвращения в Казахстан подозреваемых по делу о хищении денежных средств БТА Банка.

Ранее в июле и сентябре т.г. из города Будапешт (Венгрия) добровольно прибыли другие разыскиваемые Кадесов Ержан, занимавший в бытность Аблязова должность заместителя начальника Управления по проблемным кредитам, и бывший заместитель начальника Управления корпоративного бизнеса № 6 — Джунусова Зауре.

Они находились в розыске с 2009 года с мерой пресечения арест, который был смягчен после их прибытия в Казахстан.

В настоящее время с участием вышеуказанных фигурантов проводятся необходимые следственные действия.

Они полностью признают свою вину, подтверждают противоправность деяний Аблязова о многомиллиардных хищениях денежных средств БТА, незаконно выданных в кредит подконтрольным компаниям, и т. ч. оффшорным, а также их отмывании за рубежом путем покупки дорогостоящих активов.

По указанию Аблязова они выступали номинальными руководителями его компаний и подписывали все необходимые документы.

Также они сообщили, что после возбуждения уголовного дела по поручению Аблязова его сообщники посредством запугивания и угроз организовали вывоз из Казахстана сотрудников Банка и подконтрольных компаний в целях недопущения дачи показаний против руководителя Банка.

Это и послужило причиной для выезда из страны множества лиц, работавших в БТА в бытность Аблязова. За рубежом запугивания продолжались, тем самым препятствуя их возвращению в Казахстан.