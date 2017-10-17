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17:37 (мск), источник: Комсомольская правда

Ураган отменяется: «Офелия» умрет, не добравшись до Петербурга

Синоптики опровергли информацию, что на Северную столицу надвигается опасная стихия.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +12° 50% 771 мм рт. ст. 5 м/с

Куда же ты, Офелия

Панику в понедельник поднял синоптик-любитель Вячеслав Першуков.

«В ночь на 18 октября ожидается усиление ветра в порывах 15−20 м/с, в прибрежных районах до 22 м/с. Ожидаются сильные дожди», — такой он выдал прогноз для Петербурга.

В принципе ничего необычного для Северной столицы. Да, сильный ветер, но и не такое мы в последние годы видали. Однако ж Вячеслав был уверен: на Петербург обрушится ураган «Офелия».

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Для тех, кто не следит за новостями, расскажем: сейчас стихия с милым женским именем, но поистине шекспировскими страстями бушует в Ирландии. Там объявлен наивысший — «красный» — уровень опасности. Порывы ветра достигают 130 километров в час, а жертвами непогоды стали уже три человека.

Действительно, есть от чего запаниковать. Тем более, что прогноз непогоды на среду подтвердило и региональное МЧС.

«18 октября днем ожидается западный, северо-западный ветер 7−12 м/с, местами порывы 15−18 м/с», — сообщили в ведомстве со ссылкой на метеорологов.

Он не только силу, он имя своё потеряет

Синоптики ветра не отрицают. Но очень возмущены, что петербуржцы поддались панике на основе неофициальных прогнозов. Имя синоптика-любителя им знакомо. Говорят, «он много чего пишет, неужели всему надо верить».

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— Нас заденет не ураган, а ослабший утративший свои силы… я его даже б циклоном не назвала, — разъяснила «Комсомольской правде в Петербурге» начальник отдела долгосрочных прогнозов Гидрометцентра Северной столицы Наталья Мироничева. — Даже сказала б, что он не только силы, он имя свое потеряет. Всю свою мощь он выложил в Атлантике.

По словам синоптика, дожди в Петербурге ночью действительно будут. Но этим горожан и не удивишь.

— Сильных дождей по прогнозу я не вижу, — говорит Мироничева. — Небольшие и местами. Ветер — да. Ощутимый, малоприятный, порывистый. Но тоже ничего необычного. Таких циклонов у нас в месяц десяток проходит. И холодать не будет: +8…+10 градусов.

С коллегой согласен и главный синоптик Петербурга Александр Колесов. По его словам, завтра «Офелия» умрет совсем.

— Смотрю карты немецких коллег, которые подписывают тропический ураган, — рассказал метеоролог. — При подходе к Англии он превратился в обычный глубокий циклон. Сегодня этот циклон интенсивно заполняется и завтра умирает совсем, превратившись в барическую ложбину над Балтийским морем. Так что все спокойно для Санкт-Петербурга. Досталось только Англии.

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