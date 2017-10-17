Ураган отменяется: «Офелия» умрет, не добравшись до Петербурга
Синоптики опровергли информацию, что на Северную столицу надвигается опасная стихия.
Синоптики опровергли информацию, что на Северную столицу надвигается опасная стихия.
Куда же ты, Офелия
Панику в понедельник поднял
«В ночь на 18 октября ожидается усиление ветра в порывах 15−20 м/с, в прибрежных районах до 22 м/с. Ожидаются сильные дожди», — такой он выдал прогноз для Петербурга.
В принципе ничего необычного для Северной столицы. Да, сильный ветер, но и не такое мы в последние годы видали. Однако ж Вячеслав был уверен: на Петербург обрушится ураган «Офелия».
Действительно, есть от чего запаниковать. Тем более, что прогноз непогоды на среду подтвердило и региональное МЧС.
«18 октября днем ожидается западный,
Он не только силу, он имя своё потеряет
Синоптики ветра не отрицают. Но очень возмущены, что петербуржцы поддались панике на основе неофициальных прогнозов. Имя
— Нас заденет не ураган, а ослабший утративший свои силы… я его даже б циклоном не назвала, — разъяснила «Комсомольской правде в Петербурге» начальник отдела долгосрочных прогнозов Гидрометцентра Северной столицы Наталья Мироничева. — Даже сказала б, что он не только силы, он имя свое потеряет. Всю свою мощь он выложил в Атлантике.
По словам синоптика, дожди в Петербурге ночью действительно будут. Но этим горожан и не удивишь.
— Сильных дождей по прогнозу я не вижу, — говорит Мироничева. — Небольшие и местами. Ветер — да. Ощутимый, малоприятный, порывистый. Но тоже ничего необычного. Таких циклонов у нас в месяц десяток проходит. И холодать не будет: +8…+10 градусов.
С коллегой согласен и главный синоптик Петербурга Александр Колесов. По его словам, завтра «Офелия» умрет совсем.
— Смотрю карты немецких коллег, которые подписывают тропический ураган, — рассказал метеоролог. — При подходе к Англии он превратился в обычный глубокий циклон. Сегодня этот циклон интенсивно заполняется и завтра умирает совсем, превратившись в барическую ложбину над Балтийским морем. Так что все спокойно для