Депутата Красноярского Горсовета заподозрили в мошенничестве

По версии следствия, в мае 2015 года у народного избранника (занимавшего на тот момент должность исполняющего обязанности гендиректора агропромышленного предприятия) возник преступный умысел, направленный на совершение хищения путем обмана финансовых средств в виде субсидии на компенсацию части затрат на строительство овощехранилища.

Следствие считает, что подозреваемый с помощью специалиста «обеспечил изготовление» проектной документации с заведомо ложными сведениями, в том числе и о сумме на строительство. Кроме того, полагают в СКР, подозреваемый обеспечил изготовление акта о приемке-передаче здания. В этом акте оказались заведомо ложные сведения о сроках строительства овощехранилища: в документах начало строительства датировано августом 2013 г, а фактически строительство указанного объекта было начато до 2011 г.