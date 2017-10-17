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15:36 (мск), источник: ИА REGNUM

Депутата Красноярского Горсовета заподозрили в мошенничестве

В Красноярском крае возбуждено дело в отношении 41-летнего депутата местного Горсовета, который подозревается в крупном мошенничестве. Об этом сообщает главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по региону.

По версии следствия, в мае 2015 года у народного избранника (занимавшего на тот момент должность исполняющего обязанности гендиректора агропромышленного предприятия) возник преступный умысел, направленный на совершение хищения путем обмана финансовых средств в виде субсидии на компенсацию части затрат на строительство овощехранилища.

Следствие считает, что подозреваемый с помощью специалиста «обеспечил изготовление» проектной документации с заведомо ложными сведениями, в том числе и о сумме на строительство. Кроме того, полагают в СКР, подозреваемый обеспечил изготовление акта о приемке-передаче здания. В этом акте оказались заведомо ложные сведения о сроках строительства овощехранилища: в документах начало строительства датировано августом 2013 г, а фактически строительство указанного объекта было начато до 2011 г.

«После получения документов, подозреваемому была выделена субсидия в сумме около 11 млн рублей, которую он использовал на нужды предприятия», — говорится в сообщении.

Ведется следствие.

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