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16:47 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Троих рабочих завалило землей на улице Захарова в Иркутске

Проводится проверка.

Источник: IrkutskMedia.ru

Троих рабочих завалило землей, когда они рыли траншею на улице Захарова в Иркутске. Одного мужчину удалось откопать, его госпитализировали. Еще два человека остаются под землей. Все обстоятельства происшествия уточняются. Земля продолжает обваливаться. В ближайшее время прибудет тяжелая инженерная техника для проведения работ укреплению стенок траншеи. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на «Интерфакс.

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