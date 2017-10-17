Троих рабочих завалило землей на улице Захарова в Иркутске

Троих рабочих завалило землей, когда они рыли траншею на улице Захарова в Иркутске. Одного мужчину удалось откопать, его госпитализировали. Еще два человека остаются под землей. Все обстоятельства происшествия уточняются. Земля продолжает обваливаться. В ближайшее время прибудет тяжелая инженерная техника для проведения работ укреплению стенок траншеи. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на «Интерфакс.