Главный корпус УрФУ эвакуировали

Вечером 17 октября в Екатеринбурге эвакуировали главный корпус Уральского федерального университета на улице Мира, а также студенческое общежитие № 6 на улице Чапаева. Как сообщили «Уралинформбюро» студенты, поступила информация о минировании.
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Следует напомнить, что Россию осенью захлестнула волна телефонных минирований. Атаке лжетеррористов подверглись десятки городов. В уральской столице наиболее масштабные эвакуации произошли в конце сентября — тогда «заминированными» оказались более 150 зданий.