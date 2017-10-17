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15:41 (мск), источник: ИА Башинформ

В Госавтоинспекции по Уфе назвали основные причины гибели водителей и пешеходов

УФА, 17 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. По данным столичной Госавтоинспекции, за девять месяцев текущего года на территории Уфы произошло 1247 ДТП, в которых 1560 человек получили травмы различной степени тяжести, 28 человек погибли.

Источник: Башинформ

Начальник отдела ГИБДД Управления МВД России по Уфе Ильнур Садыков сообщил, что основная причина аварий — это несоблюдение Правил дорожного движения одного из участников — халатность водителя к своей жизни и жизни окружающих людей.

«Водитель за рулем автомобиля чувствует себя самоуверенно, если даже стаж его вождения не превышает трех лет. Но дорога преподносит неприятные сюрпризы. Чаще всего из-за своей самонадеянности человек забывает об элементарных правилах безопасности: пристегнуть ремень, соблюдать скоростной режим, боковой интервал, дистанцию, информирование дорожных знаков и сигналов светофора», — отметил Ильнур Садыков.

Проведенный сотрудниками ГИБДД анализ показывает, что основными нарушениями правил дорог остаются: превышение скорости, несоблюдение очередности проезда, нарушение правил обгона, требований сигналов светофора, выезд на встречную полосу. Кроме того, водители не учитывают погодные условия и дорожное покрытие. Пешеходы забывают, что тоже являются участниками дорожного движения, должны соблюдать ПДД, и переходят проезжую часть там, где удобно, забывая о своей безопасности.

Основное количество ДТП приходится на столкновение. Таких дорожных аварий в городе произошло 582, в них 848 человек получили травмы, девять человек погибли. На втором месте — наезды на пешеходов. Их было 417: 12 человек погибли, 422 получили увечья. По вине самих пешеходов произошло 133 дорожных аварий, в которых погибли шесть человек. Кроме того, за указанный период было зарегистрировано 62 наезда на препятствия, 20 наездов на стоящий автомобиль и 15 опрокидываний машин. Здесь также не обошлось без жертв, привели данные в ведомстве.

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