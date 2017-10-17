В Госавтоинспекции по Уфе назвали основные причины гибели водителей и пешеходов

Источник: Башинформ

Начальник отдела ГИБДД Управления МВД России по Уфе Ильнур Садыков сообщил, что основная причина аварий — это несоблюдение Правил дорожного движения одного из участников — халатность водителя к своей жизни и жизни окружающих людей.

«Водитель за рулем автомобиля чувствует себя самоуверенно, если даже стаж его вождения не превышает трех лет. Но дорога преподносит неприятные сюрпризы. Чаще всего из-за своей самонадеянности человек забывает об элементарных правилах безопасности: пристегнуть ремень, соблюдать скоростной режим, боковой интервал, дистанцию, информирование дорожных знаков и сигналов светофора», — отметил Ильнур Садыков.

Проведенный сотрудниками ГИБДД анализ показывает, что основными нарушениями правил дорог остаются: превышение скорости, несоблюдение очередности проезда, нарушение правил обгона, требований сигналов светофора, выезд на встречную полосу. Кроме того, водители не учитывают погодные условия и дорожное покрытие. Пешеходы забывают, что тоже являются участниками дорожного движения, должны соблюдать ПДД, и переходят проезжую часть там, где удобно, забывая о своей безопасности.