В Калининграде хорист храма хранил у себя 100 доз наркотиков
В Калининграде Московский районный суд вынес приговор 29-летнему мужчине за хранение наркотиков в крупном размере. Об этом Клопс.Ru сообщили в
В Калининграде Московский районный суд вынес приговор 29-летнему мужчине за хранение наркотиков в крупном размере. Об этом Клопс.Ru сообщили в
В июле 2017 года 29-летнего местного жителя задержали сотрудники полиции около железнодорожного переезда на ул. Муромской. Об этом сообщили в
Во время личного досмотра у мужчины в заднем проходе обнаружили два пакета со 100 свёртками. В них была смесь различных наркотиков. Общий вес запрещённых веществ — 1,6 грамма, что является крупным размером.
Мужчина пояснил, что хранил наркотики для личного пользования. Свою вину он полностью признал и попросил рассматривать дело в особом порядке, без проведения судебного следствия.
Во время заседания он принёс характеристику, что поёт в церковном хоре в храме Александра Невского. 100 доз наркотиков он якобы нашёл в Багратионовском районе. Мужчину признали виновным по ст. 228 УК РФ («Незаконное хранение наркотиков в крупном размере»). Его приговорили к двум с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима.