В Калининграде хорист храма хранил у себя 100 доз наркотиков

Источник: Клопс.ru

В июле 2017 года 29-летнего местного жителя задержали сотрудники полиции около железнодорожного переезда на ул. Муромской. Об этом сообщили в пресс-службе региональной транспортной прокуратуры.

Во время личного досмотра у мужчины в заднем проходе обнаружили два пакета со 100 свёртками. В них была смесь различных наркотиков. Общий вес запрещённых веществ — 1,6 грамма, что является крупным размером.

Мужчина пояснил, что хранил наркотики для личного пользования. Свою вину он полностью признал и попросил рассматривать дело в особом порядке, без проведения судебного следствия.