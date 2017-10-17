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17:27 (мск), источник: Клопс.ru

В Калининграде хорист храма хранил у себя 100 доз наркотиков

В Калининграде Московский районный суд вынес приговор 29-летнему мужчине за хранение наркотиков в крупном размере. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе Калининградского областного суда.

Источник: Клопс.ru

В июле 2017 года 29-летнего местного жителя задержали сотрудники полиции около железнодорожного переезда на ул. Муромской. Об этом сообщили в пресс-службе региональной транспортной прокуратуры.

Во время личного досмотра у мужчины в заднем проходе обнаружили два пакета со 100 свёртками. В них была смесь различных наркотиков. Общий вес запрещённых веществ — 1,6 грамма, что является крупным размером.

Мужчина пояснил, что хранил наркотики для личного пользования. Свою вину он полностью признал и попросил рассматривать дело в особом порядке, без проведения судебного следствия.

Во время заседания он принёс характеристику, что поёт в церковном хоре в храме Александра Невского. 100 доз наркотиков он якобы нашёл в Багратионовском районе. Мужчину признали виновным по ст. 228 УК РФ («Незаконное хранение наркотиков в крупном размере»). Его приговорили к двум с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима.

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