В Перми мужчина выпал из автобуса и впал в кому

Инцидент произошел на остановке общественного транспорта «Разгуляй» около трех часов дня. Предположительно, нетрезвого пермяка вытолкал пассажир автобуса.



После падения молодой человек получил травмы, в результате которых впал в кому. На сегодняшний день его состояние не изменилось.