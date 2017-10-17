В Перми мужчина выпал из автобуса и впал в кому
В социальных сетях близкие люди пострадавшего разместили информацию о том, что 15 октября его вытолкали из автобуса № 77.
В социальных сетях близкие люди пострадавшего разместили информацию о том, что 15 октября его вытолкали из автобуса № 77.
Инцидент произошел на остановке общественного транспорта «Разгуляй» около трех часов дня. Предположительно, нетрезвого пермяка вытолкал пассажир автобуса.
После падения молодой человек получил травмы, в результате которых впал в кому. На сегодняшний день его состояние не изменилось.