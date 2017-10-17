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15:47 (мск), источник: Sputnik.by

Дело о гибели рядового Коржича: 8 уголовных дел, 8 человек задержано

В ходе установления обстоятельств гибели военнослужащего в Печах Следственным комитетом получена новая информация о совершении ряда воинских преступлений.

Источник: AP 2017

МИНСК, 17 окт — Sputnik. Все уголовные дела, возбужденные в связи с гибелью солдата-срочной службы Александра Коржича, объединены в одно производство, его расследует главное следственное управление центрального аппарата Следственного комитета Беларуси, сообщили в СК.

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«Следственным комитетом в рамках расследования дела о гибели солдата-срочника в Печах получена информация о совершении ряда воинских преступлений. Возбуждено восемь уголовных дел в отношении восьми военнослужащих», — рассказал Sputnik во вторник начальник отдела информации и связи с общественностью, полковник юстиции Сергей Кабакович.

По его словам, уголовные дела возбуждены по трем статьям Уголовного кодекса Беларуси — по ст. 443 «Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии отношений подчиненности», 455 «Злоупотребление властью, превышение власти либо бездействие власти», 209 «Мошенничество».

«В настоящее время в числе подозреваемых — семь младших командиров (сержанты), а также старшина роты. К ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу, готовятся материалы для предъявления им обвинения», — сказал Кабакович.

Данные уголовные дела приняты для расследования главным следственным управлением центрального аппарата Следственного комитета и соединены в одном производстве. Для установления всех обстоятельств совершенных преступлений создана следственная группа, отметил собеседник Sputnik.

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