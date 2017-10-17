В Тольятти разыскивают водителя, сбившего пенсионерку на пешеходном переходе
В Тольятти полицейские разыскивают автомобилиста, сбившего пешехода и скрывшегося, сообщает
В Тольятти полицейские разыскивают автомобилиста, сбившего пешехода и скрывшегося, сообщает
Авария произошла 16 октября, около 18:30, на ул. Мичурина в Центральном районе. Неизвестный водитель, ехавший в направлении проезда Жилина, сбил на регулируемом пешеходном переходе пожилую женщину. Сразу после этого автомобилист скрылся, не оказав пострадавшей помощь.
Пенсионерка с травмами попала в больницу.
Сотрудники органов внутренних дел разыскивают виновника аварии.