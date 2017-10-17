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17:35 (мск), источник: Volga News

В Тольятти разыскивают водителя, сбившего пенсионерку на пешеходном переходе

В Тольятти полицейские разыскивают автомобилиста, сбившего пешехода и скрывшегося, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Авария произошла 16 октября, около 18:30, на ул. Мичурина в Центральном районе. Неизвестный водитель, ехавший в направлении проезда Жилина, сбил на регулируемом пешеходном переходе пожилую женщину. Сразу после этого автомобилист скрылся, не оказав пострадавшей помощь.

Пенсионерка с травмами попала в больницу.

Сотрудники органов внутренних дел разыскивают виновника аварии.

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