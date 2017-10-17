Вооружённые грабители орудуют в Иркутске
Камеры видеонаблюдения записала момент преступления.
Камеры видеонаблюдения записала момент преступления.
13 октября мужчина с обрезом ружья ворвался в отделение банка в микрорайоне Синюшина Гора. Ему пришлось уйти ни с чем, так как кассир находился за бронированным стеклом. Она нажала на тревожную кнопку.
Второе преступление произошло уже в субботу. В Ленинском районе города грабители ворвались в салон сотовой связи. Их добычей стали почти 200 тысяч рублей. Никто из персонала не пострадал.
Полиция ищет преступников. Объявлено крупное денежное вознаграждение.