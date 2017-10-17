В Севастополе инспектор ГИБДД обманул своего знакомого на 160 тысяч рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт — РИА Новости Крым. Инспектор севастопольского управления ГИБДД задержан по подозрению в покушении на мошенничество.
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт — РИА Новости Крым. Инспектор севастопольского управления ГИБДД задержан по подозрению в покушении на мошенничество.
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Как рассказали в ведомстве, к инспектору ГИБДД обратился знакомый. Мужчина ранее написал в полицию заявление о совершенном в отношении него мошенничестве: должник не возвращал ему деньги. Севастополец попросил своего знакомого в Госавтоинспекции выяснить, почему в возбуждении уголовного дела по его заявлению отказано.
В свою очередь инспектор ГИБДД заверил, что может поспособствовать через коллег возбуждению уголовного дела в отношении должника, но при условии передачи ему 160 тысяч рублей. При этом инспектор знал, что никак не может повлиять на принятие решения о возбуждении дела.
По версии следствия, правоохранитель вовсе не планировал помогать своему знакомому и намеревался присвоить полученные от него деньги.
Сотрудники ФСБ России задержали инспектора при передаче денег. Ему грозит до шести лет лишения свободы.