Очевидцы: В ДТП на Советском проспекте в Калининграде погиб мотоциклист
Днём во вторник, 17 октября, на Советском проспекте произошла авария, в которой погиб человек.
Днём во вторник, 17 октября, на Советском проспекте произошла авария, в которой погиб человек.
На перекрёстке с улицей Яналова столкнулись внедорожник «Тойота» и мотоцикл. Об этом пишут участники Сообщества автомобилистов Калининграда и области.
По предварительным данным, мужчина получил серьёзные травмы. На место происшествия прибыла карета скорой помощи, однако спасти мотоциклиста не удалось. В