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17:29 (мск), источник: Калининград.Ru

Очевидцы: В ДТП на Советском проспекте в Калининграде погиб мотоциклист

Днём во вторник, 17 октября, на Советском проспекте произошла авария, в которой погиб человек.

На перекрёстке с улицей Яналова столкнулись внедорожник «Тойота» и мотоцикл. Об этом пишут участники Сообщества автомобилистов Калининграда и области.

По предварительным данным, мужчина получил серьёзные травмы. На место происшествия прибыла карета скорой помощи, однако спасти мотоциклиста не удалось. В пресс-службе регионального УМВД пообещали предоставить подробности ДТП позднее.

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