В Омской области убийца явился с повинной из-за призрака

Сотрудники ОМВД России по Знаменскому району Омской области задержали предполагаемого убийцу 26-летней девушки, сообщает 17 октября пресс-служба ведомства.

В правоохранительные органы обратилась мать потерпевшей. Она написала заявление о розыске, в котором сообщила, что дочь в течение пяти дней отсутствовала дома, и у нее был отключен телефон. В ходе расследования было установлено, что в отношении девушки было совершено тяжкое преступление.

«Предварительно установлено, что житель д. Киселево в ходе конфликта, возникшего во время совместного распития спиртных напитков, причинил потерпевшей телесные повреждения, от которых она скончалась. Тело он спрятал в болотистой местности в 4 км от деревни и замаскировал его землей», — говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что подозреваемый в убийстве был заключен под стражу. Против него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Как сообщили местные СМИ, 19-летний парень сам сдался правоохранительным органам, потому что его замучила совесть. Убитая девушка начала ему сниться и являться в форме призрака, поэтому он пришел в полицию с повинной.

В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий и следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления.