Замглавы района будут судить на Дону за превышение полномочий
Заместителя главы администрации Советского района Ростовский области будут судить за превышение полномочий.
Заместителя главы администрации Советского района Ростовский области будут судить за превышение полномочий.
Как сообщает региональное следственное управление СКР, чиновнику инкриминируется ч.1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
По версии следствия, в 2016 года обвиняемый подписал документацию по итогам аукциона на приобретение жилья для
В результате