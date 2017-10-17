Массовое ДТП: у «Тандема» грузовик с цементом сбил столб, засыпав четыре авто
В Казани около «Тандема» грузовик «Валдай» снес опору ЛЭП, засыпав цементов четыре автомобиля, об этом сообщили очевидцы.
В Казани около «Тандема» грузовик «Валдай» снес опору ЛЭП, засыпав цементов четыре автомобиля, об этом сообщили очевидцы.
По предварительным данным, водитель грузовика на высокой скорости не справился с управлением, в результате попав в ДТП. Упавший столб смял «Ладу Ларгус». Сверху машины засыпало цементом, который вывалился из «Валдая».
В результате дорожного происшествия пострадал водитель грузовика, его доставили в больницу.