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16:45 (мск), источник: Prokazan.ru

Массовое ДТП: у «Тандема» грузовик с цементом сбил столб, засыпав четыре авто

В Казани около «Тандема» грузовик «Валдай» снес опору ЛЭП, засыпав цементов четыре автомобиля, об этом сообщили очевидцы.

По предварительным данным, водитель грузовика на высокой скорости не справился с управлением, в результате попав в ДТП. Упавший столб смял «Ладу Ларгус». Сверху машины засыпало цементом, который вывалился из «Валдая».

В результате дорожного происшествия пострадал водитель грузовика, его доставили в больницу.

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