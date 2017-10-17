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16:52 (мск), источник: РИА Новости

Власти Прикамья сожалеют, что Газманов попал в аварию из-за плохих дорог

УФА, 17 окт — РИА Новости. Власти Прикамья сожалеют, что Олег Газманов попал в аварию в Пермском крае из-за дорожной ситуации, ямы на дороге, на которую наехал автомобиль артиста, уже устранены, прокомментировал РИА Новости ДТП с Газмановым министр транспорта Пермского края Николай Уханов.

Источник: РИА Новости

Ранее Олег Газманов в своем Instagram сообщил, что попал в ДТП в Усольском ране Пермского края, когда ехал на гастроли в Пермь. В опубликованном видеоролике он предостерегает автовладельцев, рассказывая, что на этом участке трассы есть две ямы, причем из одной из них торчит арматура, которая пробила оба колеса его машины.

После этого МВД Пермского края завела административное дело, кроме того выдало предписание подрядной организации с требованием устранить недостатки на дороге.

«Мы сожалеем. Очень жаль, что артист и его команда попали в такую ситуацию. Дорожные службы получили информацию о двух ямах. В адрес подрядной организации направлены предписаний на их устранение. В настоящее время аварийные выбоины устранены», — сообщил агентству Уханов.

По словам министра транспорта края, в ближайшее время на портале правительства «Управляем вместе» откроется раздел, где можно будет публиковать фотографии и сообщать координаты ям на дорогах.

«Это будет делаться для того, чтобы устранить неполадки на дорогах. Дорожные службы среагируют, т.к. идет активная подготовка к зиме», — пояснил РИА Новости краевой министр транспорта.

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