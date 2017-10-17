Очевидцы: в Воронеже водитель иномарки умер за рулём

Источник: РИА "Новости"

Водитель Ford Fusion умер за рулём около 12:20 вторника, 17 октября, сообщили очевидцы случившегося в соцсети. Иномарка врезалась в забор. Факт ДТП подтвердили в группе пропаганды городской ГИБДД, но в какой момент скончался автомобилист, станет ясно после проведения экспертизы.

По данным автоинспекции, 77-летний мужчина ехал на Ford Fusion со стороны улицы Пирогова по направлению к Донбасской. Пенсионер выехал на встречную полосу, после чего съехал с дороги и врезался в забор дома № 32 по улице Свободы. Когда приехали оперативные службы, автомобилист был мёртв.

— Это у меня на глазах произошло. Судя по траектории движения, водитель был не в сознании, — написал горожанин Михаил Волвенкин в соцсети.