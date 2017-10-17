Задержан глава Нефтегорского района, обвиняемый в получении взятки
Главе района инкриминируется взятка в виде квартиры за разрешение на строительство.
Главе района инкриминируется взятка в виде квартиры за разрешение на строительство.
Вторым отделом по расследованию особо важных дел предъявлено обвинение главе Нефтегорского района, в получении взятки, сообщает Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области.
По версии следствия, в 2010 году глава района получил взятку — квартиру стоимостью более 700 тысяч рублей в строящемся в Нефтегорске жилом доме, за способствование обществу с ограниченной ответственностью в получении разрешения (продления) на строительство.
В настоящее время обвиняемый задержан, решается вопрос о заключении его под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.