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18:37 (мск), источник: АиФ Самара

Задержан глава Нефтегорского района, обвиняемый в получении взятки

Главе района инкриминируется взятка в виде квартиры за разрешение на строительство.

Источник: РИА "Новости"

Вторым отделом по расследованию особо важных дел предъявлено обвинение главе Нефтегорского района, в получении взятки, сообщает Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области.

По версии следствия, в 2010 году глава района получил взятку — квартиру стоимостью более 700 тысяч рублей в строящемся в Нефтегорске жилом доме, за способствование обществу с ограниченной ответственностью в получении разрешения (продления) на строительство.

В настоящее время обвиняемый задержан, решается вопрос о заключении его под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.

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