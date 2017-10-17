Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пугачеву обвинили в цинизме из-за смерти Марьянова
Названы самые бесполезные медицинские процедуры
Разбился самолет молдавской авиакомпании
Стала известна причина смерти актера Дмитрия Марьянова
Представитель Марьянова опровергла версию причины его смерти
Ураган «Офелия» окрасил небо над Англией в красный цветДо Великобритании добрался ураган «Офелия», принеся с собой песок из Сахары и дым от лесных пожаров в Португалии
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала»
Бузова в образе диктора центрального телевидения: первые кадры
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Тара Рид напугала гостей вечеринки прозрачным платьем – СМИ
СМИ: Газманов попал в аварию на трассе около Перми
82-летний Армен Джигарханян разводится с молодой женой
Oxxxymiron поучаствовал в международном рэп-баттле
Джигарханян о жене: Забирала деньги из моего кармана
Экс-жена Марьянова прокомментировала его смерть
Чиновники сообщили о предстоящем росте цен на жилье
Владельцам самостроя начнут угрожать потерей земли
Фоторепортажи
8Веселое кладбище в Румынии
14Пожар на строительном рынке «Синдика»
17:42 (мск), источник: РИА Новости

В Екатеринбурге эвакуировали три здания университета из-за «минирования»

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 окт — РИА Новости. Два общежития и учебный корпус Уральского федерального университета (УрФУ) эвакуировали во вторник в Екатеринбурге из-за сообщения о «минировании», опасные предметы не обнаружены.

Источник: РИА Новости

Как рассказал РИА Новости представитель УрФУ, эвакуировали два общежития на улице Большакова и учебный корпус по улице Чапаева.

«Дан отбой. Ничего опасного для людей и зданий не обнаружено. Объекты возобновили работу. Полицейские и их коллеги из УФСБ устанавливают личность звонившего, чтобы привлечь его к предусмотренной законом ответственности», — сообщил РИА Новости глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Представитель университета добавил, что студенты, эвакуированные из общежитий, уже вернулись в свои комнаты, а работа учебного корпуса была сорвана, он откроется только завтра утром.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября и продолжается по сей день. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась. По данным источника в экстренных службах, уже свыше миллиона человек эвакуировали в 170 городах России после начала массовых анонимных сообщений о «минировании» зданий.

Директор ФСБ России Александр Бортников сообщал, что ложные звонки о минировании объектов в РФ осуществили четыре гражданина России из-за рубежа, у них есть пособники на территории страны. По данным Бортникова, ущерб от ложных звонков о «минировании» составил более 300 миллионов рублей.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В Екатеринбурге эвакуировали три здания университета из-за 'минирования'
На Урале сотрудница полиции выпала из служебной машины на ходу
МВД предложило наказывать учителей за участие детей в протестах
Мария Шарапова завершила борьбу на Кубке Кремля в первом раунде
Глава Минтруда пообещал «только рост» пенсий в России
Минкультуры предложило пускать в театры и в кино по паспорту
Не получается записаться на получение визы США. Что делать
Прокуратура признала нежелательными в России 11 организаций
Сбербанк повысил ставки по долларовым вкладам
Спорт
Выстоит ли «Спартак» и забьет ли Роналду? Анонс Лиги чемпионов После перерыва, связанного матчами сборных команд, еще с большим нетерпением ожидаешь матчи Лиги чемпионов. И вот уже сегодня она возвращается
Авто
Mercedes снял в рекламе котика (очень большого) Новая реклама S-класса давит на чувство «мимимишности». Хотя этот котик не такой уж и маленький
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала» Ведущие вызвали возмущение скандальными высказываниями в рамках программы «Мужское/Женское»
Недвижимость
Названа стоимость самой дорогой съемной квартиры в России
Власти Петербурга решили отремонтировать Невский проспект
Программа реновации жилья в регионах готова на 90%
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
Леди
Какие жакеты в моде этой осенью (фото) 16 классных жакетов, которые можно надеть и в офис, и на вечеринку. Кроме того, стоит ли добавлять, что жакет, надетый под пальто, согреет лучше любого свитера
Дети
19-летняя девушка узнала о беременности за 4 часа до родов Девушка терялась в догадках, почему набирает вес.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь