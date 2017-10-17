В Екатеринбурге эвакуировали три здания университета из-за «минирования»

Источник: РИА Новости

Как рассказал РИА Новости представитель УрФУ, эвакуировали два общежития на улице Большакова и учебный корпус по улице Чапаева.

«Дан отбой. Ничего опасного для людей и зданий не обнаружено. Объекты возобновили работу. Полицейские и их коллеги из УФСБ устанавливают личность звонившего, чтобы привлечь его к предусмотренной законом ответственности», — сообщил РИА Новости глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Представитель университета добавил, что студенты, эвакуированные из общежитий, уже вернулись в свои комнаты, а работа учебного корпуса была сорвана, он откроется только завтра утром.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября и продолжается по сей день. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась. По данным источника в экстренных службах, уже свыше миллиона человек эвакуировали в 170 городах России после начала массовых анонимных сообщений о «минировании» зданий.