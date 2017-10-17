Подполковника ВС Кыргызстана задержали с наркотиками в Казахстане

Источник: Newtimes.kz

Уточняется, что военнослужащий был задержан якобы с наркотическим веществом.

«Задержание производилось пограничниками РК. По некоторым данным, меру пресечения У. А. изберут в Кордайском районном суде. Группа офицеров убывала для участия в совместных учениях ОДКБ “Нерушимое братство 2017”. Офицер был в составе данной группы. 15 октября его задержали на КПП “Ак Жол” сотрудники ГПС КНБ РК», — проинформировали редакцию.

В свою очередь в пресс-службе Генерального штаба подтвердили задержание кыргызстанского военнослужащего. Однако с чем конкретно был задержан офицер, в ведомстве не уточнили.