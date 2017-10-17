Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пугачеву обвинили в цинизме из-за смерти Марьянова
Найден простой способ побудить людей больше двигаться
Светская Москва: жена замминистра РФ удивила журналистку
Стала известна причина смерти актера Дмитрия Марьянова
Умер народный артист СССР Николай Охотников
Ураган «Офелия» окрасил небо над Англией в красный цветДо берегов Великобритании добрался ураган «Офелия», принеся с собой песок из Сахары и дым от лесных пожаров в Португалии
Елена Яковлева на премьере фильма «Последний богатырь»
Андрей Малахов основал телекомпанию
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Тара Рид напугала гостей вечеринки прозрачным платьем – СМИ
СМИ: Газманов попал в аварию на трассе около Перми
Олег Газманов попал в ДТП
Стало известно, где похоронят актера Марьянова
Джигарханян о жене: Забирала деньги из моего кармана
Экс-жена Марьянова прокомментировала его смерть
Программа реновации жилья в регионах готова на 90%
Когда мало солнца: как улучшить интерьер осенью
Фоторепортажи
12В Калифорнии продолжают бушевать природные пожары
14Пожар на строительном рынке «Синдика»
17:30 (мск), источник: Newtimes.kz

Подполковника ВС Кыргызстана задержали с наркотиками в Казахстане

Подполковник сухопутных войск вооруженных сил Кыргызстана задержан при прохождении кыргызско-казахской государственной границы, передает «Вечерний Бишкек» со ссылкой на правоохранительные органы.

Источник: Newtimes.kz

Уточняется, что военнослужащий был задержан якобы с наркотическим веществом.

«Задержание производилось пограничниками РК. По некоторым данным, меру пресечения У. А. изберут в Кордайском районном суде. Группа офицеров убывала для участия в совместных учениях ОДКБ “Нерушимое братство 2017”. Офицер был в составе данной группы. 15 октября его задержали на КПП “Ак Жол” сотрудники ГПС КНБ РК», — проинформировали редакцию.

В свою очередь в пресс-службе Генерального штаба подтвердили задержание кыргызстанского военнослужащего. Однако с чем конкретно был задержан офицер, в ведомстве не уточнили.

«В настоящее время проводится следствие в органах дознания. Кроме того, в Сухопутных войсках проводится служебное расследование», — прокомментировали в Генштабе.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Задержан подозреваемый в изнасиловании 11-летней девочки в Зыряновске
МВД предложило наказывать учителей за участие детей в протестах
Мария Шарапова проиграла в первом раунде Кубка Кремля
Глава Минтруда пообещал «только рост» пенсий в России
Возбуждено уголовное дело об умышленном банкротстве «ВИМ-Авиа»
Не получается записаться на получение визы США. Что делать
Прокуратура признала нежелательными в России 11 организаций
Сбербанк повысил ставки по долларовым вкладам
Спорт
Выстоит ли «Спартак» и забьет ли Роналду? Анонс Лиги чемпионов После перерыва, связанного матчами сборных команд, еще с большим нетерпением ожидаешь матчи Лиги чемпионов. И вот уже сегодня она возвращается
Авто
Mercedes снял в рекламе котика (очень большого) Новая реклама S-класса давит на чувство «мимимишности». Хотя этот котик не такой уж и маленький
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала» Ведущие вызвали возмущение скандальными высказываниями в рамках программы «Мужское/Женское»
Недвижимость
5 способов выжать из балкона максимум
В Петербурге возводят первый в России ЖК для вегетарианцев
В России стали выдавать ипотеку под один процент
В Петербурге подорожает «коммуналка»
Леди
Какие жакеты в моде этой осенью (фото) 16 классных жакетов, которые можно надеть и в офис, и на вечеринку. Кроме того, стоит ли добавлять, что жакет, надетый под пальто, согреет лучше любого свитера
Дети
Беременная Кейт Миддлтон станцевала на лондонском вокзале Герцогиня Кембриджская посетила детское благотворительное мероприятие.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь