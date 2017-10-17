Жительница Богородска Нижегородской области предстанет перед судом по обвинению в убийстве второго сожителя

По версии следствия, 31 июля 2017 года в квартире дома в переулке Песочный 51-летняя подозреваемая в ходе семейной ссоры ударила ножом гражданского мужа. От полученных травм 40-летний потерпевший скончался на месте происшествия. При допросе женщина сообщила следователям, что сожитель накануне длительное время отсутствовал и пришел в нетрезвом виде.