Жительница Богородска Нижегородской области предстанет перед судом по обвинению в убийстве второго сожителя
Жительница Богородска Нижегородской области предстанет перед судом по обвинению в убийстве второго сожителя. Об этом
Жительница Богородска Нижегородской области предстанет перед судом по обвинению в убийстве второго сожителя. Об этом
По версии следствия, 31 июля 2017 года в квартире дома в переулке Песочный 51-летняя подозреваемая в ходе семейной ссоры ударила ножом гражданского мужа. От полученных травм 40-летний потерпевший скончался на месте происшествия. При допросе женщина сообщила следователям, что сожитель накануне длительное время отсутствовал и пришел в нетрезвом виде.
Отмечается, что ранее подозреваемая уже была осуждена за убийство другого своего сожителя. Уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Сейчас уголовное дело направлено в суд.