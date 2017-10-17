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18:52 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Тела двоих рабочих достали из-под земляных завалов на улице Захарова в Иркутске

Спасатели завершили поисковые работы.

Источник: IrkutskMedia.ru

Спасателям удалось достать тела двоих рабочих из-под земляных завалов на улице Захарова в Иркутске сегодня, 17 октября. Экстренные службы закончили поисково-спасательные работы. Об этом сообщает корр. ИА IrkutskMedia.

Напомним, троих рабочих завалило землей, когда они рыли траншею на улице Захарова в Иркутске.

Со слов очевидцев, рабочие копали траншею для укладки канализации к строящемуся жилому комплексу. Однако работы производились с грубейшими нарушениями техники безопасности. В какой-то момент длины стрелы экскаватора перестало хватать для того, чтобы копать глубже. После чего трое рабочих — выходцев из ближнего зарубежья — спустились в траншею. Спустя некоторое время произошел обвал грунта. Четвертый рабочий, находившийся наверху, заметил, в каком месте засыпало его коллегу, — бросился откапывать его. Мужчину доставили в больницу. Его состояние оценивается как стабильное, средней степени тяжести.

Обстоятельства трагедии устанавливаются.

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