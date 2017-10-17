Тела двоих рабочих достали из-под земляных завалов на улице Захарова в Иркутске

Со слов очевидцев, рабочие копали траншею для укладки канализации к строящемуся жилому комплексу. Однако работы производились с грубейшими нарушениями техники безопасности. В какой-то момент длины стрелы экскаватора перестало хватать для того, чтобы копать глубже. После чего трое рабочих — выходцев из ближнего зарубежья — спустились в траншею. Спустя некоторое время произошел обвал грунта. Четвертый рабочий, находившийся наверху, заметил, в каком месте засыпало его коллегу, — бросился откапывать его. Мужчину доставили в больницу. Его состояние оценивается как стабильное, средней степени тяжести.