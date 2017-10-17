Тела двоих рабочих достали из-под земляных завалов на улице Захарова в Иркутске
Спасатели завершили поисковые работы.
Спасатели завершили поисковые работы.
Спасателям удалось достать тела двоих рабочих
Напомним, троих рабочих завалило землей, когда они рыли траншею на улице Захарова в Иркутске.
Со слов очевидцев, рабочие копали траншею для укладки канализации к строящемуся жилому комплексу. Однако работы производились с грубейшими нарушениями техники безопасности. В
Обстоятельства трагедии устанавливаются.