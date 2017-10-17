Утечку нечистот в Ишим прокомментировали в Петропавловске
АСТАНА, 17 окт — Sputnik. В Петропавловске представитель водоснабжающего предприятия заверил, что после утечки канализационных стоков качество воды в Ишиме не ухудшилось.
АСТАНА, 17 окт — Sputnik. В Петропавловске представитель водоснабжающего предприятия заверил, что после утечки канализационных стоков качество воды в Ишиме не ухудшилось.
Канализационные стоки из Петропавловска
Однако технический директор ТОО «Кызылжар су» Арман Саутов утверждает, что
«Действительно, повреждение произошло еще на прошлой неделе на северном коллекторе в районе плотины, которая находится в 20-м микрорайоне Петропавловска. Произошел прорыв трубы диаметром 500 мм. Нечистоты попали в реку Ишим, но в незначительных объемах», — подчеркнул Саутов.
«Последствия аварии были устранены в тот же день. Предприятием был проведен анализ качества воды, никаких отклонений от нормы не обнаружено», — рассказал Саутов.
В месте аварии, по заверению технического директора, продолжают работать экологи и санитарные врачи.
«Трубы там были проложены еще в 1950-е годы. На этом участке мы запланировали провести небольшую реконструкцию, и в тот момент, когда мы собирались приступить к работе, произошло повреждение трубы. В будущем мы хотим на этом месте пустить другую ветку», — рассказал Арман Саутов, добавив, что в настоящее время разрабатывается