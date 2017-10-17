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18:06 (мск), источник: Sputniknews.kz

Утечку нечистот в Ишим прокомментировали в Петропавловске

АСТАНА, 17 окт — Sputnik. В Петропавловске представитель водоснабжающего предприятия заверил, что после утечки канализационных стоков качество воды в Ишиме не ухудшилось.

Источник: Sputniknews.kz

Канализационные стоки из Петропавловска из-за аварии оказались в Ишиме, протекающем по Тюменской области Российской Федерации. Управлением Роспотребнадзора по Тюменской области был усилен мониторинг за показателями безопасности питьевой воды в водоисточнике и разводящей сети водоснабжения.

Однако технический директор ТОО «Кызылжар су» Арман Саутов утверждает, что из-за произошедшей аварии качество воды в пойме Ишима не ухудшилось.

«Действительно, повреждение произошло еще на прошлой неделе на северном коллекторе в районе плотины, которая находится в 20-м микрорайоне Петропавловска. Произошел прорыв трубы диаметром 500 мм. Нечистоты попали в реку Ишим, но в незначительных объемах», — подчеркнул Саутов.

По его словам, объем канализационных вод, которые попали в Ишим, — около 50 кубов, поэтому повода для беспокойства нет.

«Последствия аварии были устранены в тот же день. Предприятием был проведен анализ качества воды, никаких отклонений от нормы не обнаружено», — рассказал Саутов.

В месте аварии, по заверению технического директора, продолжают работать экологи и санитарные врачи.

«Трубы там были проложены еще в 1950-е годы. На этом участке мы запланировали провести небольшую реконструкцию, и в тот момент, когда мы собирались приступить к работе, произошло повреждение трубы. В будущем мы хотим на этом месте пустить другую ветку», — рассказал Арман Саутов, добавив, что в настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация.

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