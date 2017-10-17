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19:45 (мск), источник: Интерфакс

Подмосковный Минздрав не усмотрел нарушений в работе скорой при приеме вызова актеру Марьянову

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU — Подмосковный Минздрав в результате служебной проверки в связи со смертью актера Дмитрия Марьянова не нашел нарушений в действиях операторов службы 112, сообщили в пресс-службе ведомства.

Источник: РИА "Новости"

«Проведена проверка в части соблюдения действующего порядка приема сообщений вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112"(…) Все вызовы обрабатывались операторами «Системы-112» в соответствии с регламентом информационного взаимодействия. Нарушений в работе операторов «Системы-112» не выявлено», — отметили в подмосковном Минздраве.

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По данным пресс-службы ведомства, звонок о вызове «скорой» актеру поступил в 18:47 оператору из Мытищ, который заполнил информационную карточку и в 18:49 перевел вызов оператору в Лобне. В 18:51 оператор соединил заявителя с диспетчером станции скорой помощи. В 19:03 на номер 112 поступил повторный вызов с отказом от вызова «скорой», отказ был зафиксирован оператором Лобненской системы в 19:05 и передан местной станции скорой помощи.

Накануне подмосковные следователи по результатам доследственной проверки обстоятельств смерти Марьянова возбудили уголовное дело о гибели человека в результате неоказания врачебной помощи. Проверка проводилась в связи с информацией в СМИ о том, что вечером 15 октября в городе Лобня Московской области медики отказались оперативно оказать медицинскую помощь 47-летнему Марьянову, в результате чего последний скончался.

Следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти Дмитрия Марьянова
Во время загрузки произошла ошибка.
12:27 (мск)© Ньюстюб
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