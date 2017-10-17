Подмосковный Минздрав не усмотрел нарушений в работе скорой при приеме вызова актеру Марьянову

Источник: РИА "Новости"

«Проведена проверка в части соблюдения действующего порядка приема сообщений вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112"(…) Все вызовы обрабатывались операторами «Системы-112» в соответствии с регламентом информационного взаимодействия. Нарушений в работе операторов «Системы-112» не выявлено», — отметили в подмосковном Минздраве.

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По данным пресс-службы ведомства, звонок о вызове «скорой» актеру поступил в 18:47 оператору из Мытищ, который заполнил информационную карточку и в 18:49 перевел вызов оператору в Лобне. В 18:51 оператор соединил заявителя с диспетчером станции скорой помощи. В 19:03 на номер 112 поступил повторный вызов с отказом от вызова «скорой», отказ был зафиксирован оператором Лобненской системы в 19:05 и передан местной станции скорой помощи.