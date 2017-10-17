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21:07 (мск), источник: Интерфакс

Следствие проверит выделивших средства «Седьмой студии» сотрудников Минкультуры

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU — Следствие устанавливает возможных участников хищений бюджетных средств, выделенных «Седьмой студии» на проект «Платформа».

Источник: Reuters

«К совершению данных преступлений могли быть причастны иные лица, в отношении которых в настоящее время возбуждено уголовное дело и личности которых в настоящее время устанавливаются», — сказал следователь Александр Лавров в Басманном суде Москвы во вторник в обоснование своего ходатайства о продлении меры пресечения фигурантам «дела «Седьмой студи», среди которых режиссёр Кирилл Серебренников.

Лавров пояснил, что следствие проверяет деятельность сотрудников министерства культуры, «которые имели отношении к «Седьмой студии» — контролировали выделение организации денежных средств и контролировали их реализацию.

Художественный руководитель «Гоголь-центра», режиссер Кирилл Серебренников, экс-директор театра и бывший генпродюсер автономной некоммерческой организации «Седьмая студия» Алексей Малобродский, бывший гендиректор организации Юрий Итин и экс-главбух Нина Масляева, а также продюсер Екатерина Воронова обвиняются в хищении не менее 68 млн рублей, выделенных АНО из бюджета на культурный проект «Платформа» (часть 4 статьи 159 УК РФ).

Малобродский и Масляева, находятся под арестом, Итин и Серебренников — под домашним арестом.

Свою вину не признает никто из обвиняемых, кроме Н. Масляевой, которая заключила сделку со следствием и дала показания на бывших коллег.

Согласно материалам дела, оперативное сопровождение дела осуществляет Управление по защите конституционного строя (УЗКС) 2-й Службы ФСБ.

В защиту фигурантов выступили сотни деятелей культуры по всему миру.

Домашний арест Серебренникова может продлиться до 19 января
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15:57 (мск)© Ньюстюб
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