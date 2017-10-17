Следствие проверит выделивших средства «Седьмой студии» сотрудников Минкультуры
Москва. 17 октября. INTERFAX.RU — Следствие устанавливает возможных участников хищений бюджетных средств, выделенных «Седьмой студии» на проект «Платформа».
Москва. 17 октября. INTERFAX.RU — Следствие устанавливает возможных участников хищений бюджетных средств, выделенных «Седьмой студии» на проект «Платформа».
«К совершению данных преступлений могли быть причастны иные лица, в отношении которых в настоящее время возбуждено уголовное дело и личности которых в настоящее время устанавливаются», — сказал следователь Александр Лавров в Басманном суде Москвы во вторник в обоснование своего ходатайства о продлении меры пресечения фигурантам «дела «Седьмой студи», среди которых режиссёр Кирилл Серебренников.
Лавров пояснил, что следствие проверяет деятельность сотрудников министерства культуры, «которые имели отношении к «Седьмой студии» — контролировали выделение организации денежных средств и контролировали их реализацию.
Художественный руководитель «Гоголь-центра», режиссер Кирилл Серебренников,
Малобродский и Масляева, находятся под арестом, Итин и Серебренников — под домашним арестом.
Свою вину не признает никто из обвиняемых, кроме Н. Масляевой, которая заключила сделку со следствием и дала показания на бывших коллег.
Согласно материалам дела, оперативное сопровождение дела осуществляет Управление по защите конституционного строя (УЗКС) 2-й Службы ФСБ.
В защиту фигурантов выступили сотни деятелей культуры по всему миру.