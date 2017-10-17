Видео: Рыбаки устроили массовую аварию на Иртыше
В сети интернет появился видеоролик с необычным происшествием на реке в Омской области.
В сети интернет появился видеоролик с необычным происшествием на реке в Омской области.
На записи видно, как три лодки с рыбаками не могут разъехаться, и в результате происходит массовое столкновение.
Пользователи сопровождают видео ехидными комментариями: «Да что вы знаете о московских пробках и забитых дорогах».
Впрочем, не исключена вероятность, что ролик может быть постановочным.
Как сообщили «РГ» в государственной инспекции по маломерным судам, никаких обращений по поводу данного инцидента к ним не поступало.
— В региональный Центр управления в кризисных ситуациях также не поступала информация о происшествиях на воде, — сообщил «РГ» руководитель отдела пропаганды ГУ МЧС России по Омской области Денис Ахраменко.
Как отмечают авторы ролика, авария произошла в Тевризском районе, неподалеку от села Шмаляево, ширина реки в данном месте составляет один километр. Но в Тевризском районе нет села Шмаляево.