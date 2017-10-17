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20:27 (мск), источник: "Российская газета"

Видео: Рыбаки устроили массовую аварию на Иртыше

В сети интернет появился видеоролик с необычным происшествием на реке в Омской области.

На записи видно, как три лодки с рыбаками не могут разъехаться, и в результате происходит массовое столкновение.

Пользователи сопровождают видео ехидными комментариями: «Да что вы знаете о московских пробках и забитых дорогах».

Впрочем, не исключена вероятность, что ролик может быть постановочным.

Как сообщили «РГ» в государственной инспекции по маломерным судам, никаких обращений по поводу данного инцидента к ним не поступало.

— В региональный Центр управления в кризисных ситуациях также не поступала информация о происшествиях на воде, — сообщил «РГ» руководитель отдела пропаганды ГУ МЧС России по Омской области Денис Ахраменко.

Во время загрузки произошла ошибка.

Как отмечают авторы ролика, авария произошла в Тевризском районе, неподалеку от села Шмаляево, ширина реки в данном месте составляет один километр. Но в Тевризском районе нет села Шмаляево.

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