Видео: Рыбаки устроили массовую аварию на Иртыше

На записи видно, как три лодки с рыбаками не могут разъехаться, и в результате происходит массовое столкновение.

Пользователи сопровождают видео ехидными комментариями: «Да что вы знаете о московских пробках и забитых дорогах».

Впрочем, не исключена вероятность, что ролик может быть постановочным.

Как сообщили «РГ» в государственной инспекции по маломерным судам, никаких обращений по поводу данного инцидента к ним не поступало.

— В региональный Центр управления в кризисных ситуациях также не поступала информация о происшествиях на воде, — сообщил «РГ» руководитель отдела пропаганды ГУ МЧС России по Омской области Денис Ахраменко.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Ho_SX6zH6bg?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.