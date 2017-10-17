СК: сержанты в Печах задержаны за систематические поборы с солдат

Источник: Sputnik.by

В рамках расследования уголовного дела, возбужденного после гибели солдата Коржича, всего задержано десять военнослужащих.

«Семь сержантов задержаны 13 и 14 октября по подозрению в применении физического насилия в отношении подчиненных курсантов и систематическом получении от них сигарет и продуктов питания», — сообщил Sputnik во вторник начальник отдела информации и связи с общественностью следственного комитета Беларуси полковник юстиции Сергей Кабакович.

По его словам, действия сержантов квалифицированы по ч. 2 ст. 455 (превышение власти или служебных полномочий, сопряженное с насилием) Уголовного кодекса Беларуси. Санкция данной статьи предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.

В настоящее время в ходе предварительного расследования дела о гибели военнослужащего Коржича проводятся следственные действия, направленные на изучение ситуации в целом в учебном центре в Печах. Следователи выясняют, как должностные лица «учебки» выполняли свои обязанности по соблюдению законности и предупреждению правонарушений, сказал Кабакович.

Он также подчеркнул, что СК даст уголовно-правовую оценку фактам бездействия вышестоящих командиров, иных руководителей в учебном центре и войсковых частях, входящих в его состав.

Кабакович напомнил, что после гибели Коржича были возбуждены уголовные дела в отношении 10 военнослужащих, они были соединены в одно производство. Материалы дела УСК по Минской области передало для расследования в Центральный аппарат СК.

«Для установления всех обстоятельств совершенных преступлений создана следственная группа», — сказал Кабакович.