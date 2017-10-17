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23:29 (мск), источник: Sputnik.md

Автобус «Кишинев-Москва» попал в тройное ДТП: один человек погиб

КИШИНЕВ, 17 — окт — Sputnik. В Орловском районе в ДТП попал автобус «Москва-Кишинев», сообщили в ГУ МЧС по Орловской области.

Источник: Sputnik.md

Находившийся за рулем иномарки «Фольксваген Поло» мужчина не справился с управлением и допустил столкновение с автобусом «Москва-Кишинев». Затем в легковую машину сзади врезался очередной автомобиль марки VW Touareg.

В результате ДТП 51-летний пассажир «Поло» погиб на месте происшествия, второй пассажир — 44-летний мужчина получил телесные повреждения. Он был доставлен в областную больницу.

По факту происшествия проводится проверка.

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