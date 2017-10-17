Автобус «Кишинев-Москва» попал в тройное ДТП: один человек погиб
КИШИНЕВ, 17 — окт — Sputnik. В Орловском районе в ДТП попал автобус «Москва-Кишинев», сообщили в ГУ МЧС по Орловской области.
КИШИНЕВ, 17 — окт — Sputnik. В Орловском районе в ДТП попал автобус «Москва-Кишинев», сообщили в ГУ МЧС по Орловской области.
Находившийся за рулем иномарки «Фольксваген Поло» мужчина не справился с управлением и допустил столкновение с автобусом «Москва-Кишинев». Затем в легковую машину сзади врезался очередной автомобиль марки VW Touareg.
В результате ДТП 51-летний пассажир «Поло» погиб на месте происшествия, второй пассажир — 44-летний мужчина получил телесные повреждения. Он был доставлен в областную больницу.
По факту происшествия проводится проверка.