Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Елена Яковлева на премьере фильма «Последний богатырь»
Сахар назвали причиной развития агрессивного типа рака
Стал известен полный список выходных дней в России в 2018 году
Стала известна причина смерти актера Дмитрия Марьянова
31-летняя Надежда Михалкова подала на развод с Резо Гигинеишвили
Жены Трампа поспорили из-за статуса первой леди США Американские СМИ обсуждают неожиданное высказывание первой жены Дональда Трампа Иваны
Елена Яковлева на премьере фильма «Последний богатырь»
Андрей Малахов основал телекомпанию
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Минобороны РФ обеспокоено поведением военных США в Сирии – СМИ
"Разрывающая танки": СМИ о новой российской БМП
82-летний Армен Джигарханян разводится с молодой женой
Oxxxymiron поучаствовал в международном рэп-баттле
Экс-жена Марьянова прокомментировала его смерть – СМИ
СМИ: 155-килограммовая Тесс Холлидей показала тело
За создание «резиновых офисов» предложили наказывать
Когда мало солнца: как улучшить интерьер осенью
Фоторепортажи
10Умер экстрасенс Аллан Чумак
12В Калифорнии продолжают бушевать природные пожары
08:08 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе на иномарку с крыши упали куски бетона и кирпичи

УФА, 18 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. В Уфе возле дома № 43 по улице Кирова на припаркованный автомобиль Mazda с крыши упали куски бетона и кирпичи.

Фотографии пострадавшей машины выложили в группу «БашДТП». На снимках видно, что заднее стекло машины разбито, помят багажник.

В этом районе парковок нет совсем, вот люди и ставят там, где придется, пишут пользователи в комментариях. Рядом с этим домом идет стройка, есть предположения, что стройматериалы могли упасть на иномарку оттуда.

Во время загрузки произошла ошибка.
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Утвержден календарь выходных дней на 2018 год
«Спартак» разгромил «Севилью» в Лиге чемпионов
Глава ЦИК заявила, что «приложила руку» к отставкам губернаторов
Уголь и аккордеоны: чем торгуют Россия и Северная Корея
Forbes опубликовал список самых богатых американцев
В РВСН рассказали о создании перспективного ракетного комплекса
Руины освобожденной от ИГ сирийской Ракки сняли с беспилотника
Спорт
Возвращение чемпионов: «Спартак» разгромил «Севилью» в матче ЛЧ Команда Карреры как никогда еще в этом сезоне напомнила себя прошлогоднюю
Авто
Mercedes снял в рекламе котика (очень большого) Новая реклама S-класса давит на чувство «мимимишности». Хотя этот котик не такой уж и маленький
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала» Ведущие вызвали возмущение скандальными высказываниями в рамках программы «Мужское/Женское»
Недвижимость
Названа стоимость самой дорогой съемной квартиры в России
Россиян поощрят за раздельный сбор мусора
Программа реновации жилья в регионах готова на 90%
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
Леди
Какие жакеты в моде этой осенью (фото) 16 классных жакетов, которые можно надеть и в офис, и на вечеринку. Кроме того, стоит ли добавлять, что жакет, надетый под пальто, согреет лучше любого свитера
Дети
19-летняя девушка узнала о беременности за 4 часа до родов Девушка терялась в догадках, почему набирает вес.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь