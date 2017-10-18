В Уфе на иномарку с крыши упали куски бетона и кирпичи
УФА, 18 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. В Уфе возле дома № 43 по улице Кирова на припаркованный автомобиль Mazda с крыши упали куски бетона и кирпичи.
УФА, 18 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. В Уфе возле дома № 43 по улице Кирова на припаркованный автомобиль Mazda с крыши упали куски бетона и кирпичи.
Фотографии пострадавшей машины выложили в группу «БашДТП». На снимках видно, что заднее стекло машины разбито, помят багажник.
В этом районе парковок нет совсем, вот люди и ставят там, где придется, пишут пользователи в комментариях. Рядом с этим домом идет стройка, есть предположения, что стройматериалы могли упасть на иномарку оттуда.