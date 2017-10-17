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23:24 (мск), источник: БЕЛТА

Столица «Исламского государства» пала: в городе проводят разминирование

Представители коалиционной группы «Силы демократической Сирии» объявили об освобождении сирийского города Ракки от террористов ИГИЛ. Позднее эту же информацию подтвердил и Пентагон, передают информационные агентства.

Источник: БЕЛТА

Талал Селло, представитель СДС, заявил, что «в Ракке все закончено, мы установили полный контроль над городом». В настоящее время продолжается разминирование зданий и улиц от заложенных мин и взрывчатки.

Последним очагом сопротивления долгое время оставался городской стадион. Впоследствии стало известно, что остававшиеся в городе боевики рассеялись и оказывают локальное сопротивление прибывающим частям оппозиционных сил. Однако вскоре в городе не останется ни одного террориста, заявляют в СДС.

Победа позволяет установить контроль над левым берегом Евфрата. Здесь СДС надеются укрепиться и не пускать никого — ни правительственные силы, ни иные группировки.

Освобождение «столицы ИГ» заняло почти четыре месяца. Город напичкан минами и взрывчаткой и, как заявляет полковник армии США Райан Диллон, его разминирование займет еще достаточно времени.

Ракка была одним из первых городов, захваченных исламистами еще в марте 2013 года. Именно отсюда началось стремительное наступление на Сирию и Ирак и захват других крупных городов. Под контролем халифата долгое время находились миллионы людей.

До начала решительного штурма 17 октября 2017 года город охраняли несколько сотен боевиков.

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