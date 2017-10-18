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01:32 (мск), источник: РБК

Руины освобожденной от ИГ сирийской Ракки сняли с беспилотника

Телеканал CNN опубликовал снятую с беспилотника видеозапись в сирийской Ракке, освобожденной от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России). Видеоролик издание разместило в своем Twitter.

На видеозаписи видны пустынные улицы и полуразрушенные здания: в одном из районов города идет дым, по площади Paradise Square разъезжают внедорожники Демократических сил Сирии (оппозиционная режиму Башара Асада армия). Также показаны стадион и национальный госпиталь в центре города, считавшиеся «последним оплотом» террористов.

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Первым о полном освобождении Ракки заявил Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), позднее информацию подтвердил Талал Сило, пресс-секретарь «Демократических сил Сирии» (SDF). По его словам, город уже на 99% зачищен от боевиков, а курдские формирования приступают к зачистке территории вокруг госпиталя.

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