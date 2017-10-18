Спасенный из капкана в Приморье рысенок погиб
11 октября 2017 года в приморский
11 октября 2017 года в приморский
По характеру повреждений на лапке сделали вывод, что в капкане котёнок просидел не один день. За это время рысенок сильно ослаб. После сделан рентген и поставлен диагноз — перелом правой бедренной кости.
13 октября была проведена сложная операция — остеосинтез бедренной кости. Операция длилась почти 4 часа. Всеми силами старались поддерживать иммунитет маленькой рыси, но к сожалению спасти котёнка не удалось. Через несколько дней он погиб.
Ключевую роль сыграли долгое нахождение котёнка в капкане и молодой неокрепший организм.