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03:21 (мск), источник: Вести Приморье

Спасенный из капкана в Приморье рысенок погиб

11 октября 2017 года в приморский Сафари-парк поступила рысь. Возраст около 5−6 месяцев. Как сообщили сотрудники Сафари-парка, рысенка нашли люди сидящим в капкане. После того, как его освободили от капкана, был проведен клинический осмотр.

Во время загрузки произошла ошибка.

По характеру повреждений на лапке сделали вывод, что в капкане котёнок просидел не один день. За это время рысенок сильно ослаб. После сделан рентген и поставлен диагноз — перелом правой бедренной кости.

13 октября была проведена сложная операция — остеосинтез бедренной кости. Операция длилась почти 4 часа. Всеми силами старались поддерживать иммунитет маленькой рыси, но к сожалению спасти котёнка не удалось. Через несколько дней он погиб.

Ключевую роль сыграли долгое нахождение котёнка в капкане и молодой неокрепший организм.

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