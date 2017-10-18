Спасенный из капкана в Приморье рысенок погиб

11 октября 2017 года в приморский Сафари-парк поступила рысь. Возраст около 5−6 месяцев. Как сообщили сотрудники Сафари-парка, рысенка нашли люди сидящим в капкане. После того, как его освободили от капкана, был проведен клинический осмотр.