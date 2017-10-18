Серьезный пожар в самом центре Владивостока перепугал горожан

Источник: Восток Медиа

Сегодня утром, 18 октября, в самом центре Владивостока случился пожар — в здании по адресу Адмирала Фокина, 8Б. Известно, что возгорание произошло на верхних этажах, как раз там, где находится гостиница, в которой проживали граждане Республики Корея, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Сообщения о пожарных машинах, заполонивших владивостокский «Арбат», начали появляться с утра в социальных сетях — горожане писали о возгорании мансарды здания и многочисленных огнеборцах. Как удалось узнать корреспонденту «Восток-Медиа», сигнал о пожаре в трёхэтажном сооружении поступил в 7-ом часу утра. На место происшествия оперативно выехали расчёты брандмейстеров. Несмотря на то, что очаг находился на верхних этажах, что осложнило работу спасателей, пламя удалось успешно локализовать и ликвидировать.