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04:10 (мск), источник: АиФ Иркутск

В сети появились видеозаписи с места завала земли на рабочих в Иркутске

Видео опубликовали очевидцы.

В социальных сетях появились две видеозаписи с места завала земли на рабочих в Иркутске. В интернете их опубликовали очевидцы.

На одном ролике видно, как спасатели работают на месте ЧП, на другом — очевидцы комментируют произошедшее.

Напомним, что инцидент произошел вечером 17 октября на улице Захарова в Иркутске, где роют траншею. Под завалами земли оказались трое рабочих. Одного удалось спасти почти сразу, другого обнаружили чуть позже. Судьба третьего пока неизвестна.

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