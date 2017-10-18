В сети появились видеозаписи с места завала земли на рабочих в Иркутске
Видео опубликовали очевидцы.
Видео опубликовали очевидцы.
В социальных сетях появились две видеозаписи с места завала земли на рабочих в Иркутске. В интернете их опубликовали очевидцы.
На одном ролике видно, как спасатели работают на месте ЧП, на другом — очевидцы комментируют произошедшее.
Напомним, что инцидент произошел вечером 17 октября на улице Захарова в Иркутске, где роют траншею. Под завалами земли оказались трое рабочих. Одного удалось спасти почти сразу, другого обнаружили чуть позже. Судьба третьего пока неизвестна.