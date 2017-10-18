Стильно одетый мужчина нападал на женщин в разных районах Хабаровска

Хабаровск, 18 октября, AmurMedia.

Сотрудниками УМВД России по городу Хабаровску доказана причастность 29-летнего хабаровчанина в совершении серии грабежей и разбойного нападения на жительниц краевого центра с ущербом порядка 400 тысяч рублей. Уголовное дело в отношении грабителя передано в суд, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе УМВД Росси по Хабаровскому краю.

В ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемый летом текущего года совершил в отношении хабаровчанок в разных районах дальневосточной столицы пять грабежей и одно разбойное нападение, преимущественно в дневное время. Добычей фигуранта становились ювелирные украшения. Схема совершение нападений на горожанок во всех криминальных эпизодах была одинакова.

Злоумышленник выслеживал одинокую прохожую, после чего настигал потерпевшую сзади и с шеи жертвы срывал золотые изделия. Все пострадавшие женщины не могли оказать налетчику достойного сопротивления.

Так, по улице Воронежской в Железнодорожном районе обвиняемый похитил у хабаровчанки две золотые цепочки стоимостью порядка 200 тысяч рублей. Спустя несколько дней подсудимый совершил хищение ювелирного украшения по улице Чехова, причинив потерпевшей ущерб около 90 тысяч рублей.

В Индустриальном районе по улице Малиновского злоумышленник совершил разбойное нападение. Выследив горожанку, которая вышла из магазина с покупками. Подсудимый окликнул её и под угрозой пневматического пистолета сорвал с шеи женщины ювелирное украшение. Ущерб хабаровчанка оценила в 11 тысяч рублей.

На опросе потерпевшие описывали налетчика, как стильно одетого мужчину, внешний вид которого не вызывал у них опасения.

Правоохранители в ходе обыска по месту жительства подсудимого изъяли пневматический пистолет и залоговые билеты, подтверждающие, что похищенные золотые изделия фигурант сдавал в ломбарды в разных районах города. Денежные средства обвиняемый тратил на развлечения и игры в букмекерской конторе.

Сотрудники полиции доказали причастность фигуранта в шести совершенных преступлениях с ущербом порядка 400 тысяч рублей.