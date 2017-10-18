Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Названы гонорары иностранных "экспертов" за участие в ток-шоу РФ
Секс сокращает жизнь
Разбился самолет молдавской авиакомпании
В правительстве Украины предложили уничтожить Россию ради Крыма
31-летняя Надежда Михалкова подала на развод с Резо Гигинеишвили
Ураган «Офелия» окрасил небо над Англией в красный цветДо Великобритании добрался ураган «Офелия», принеся с собой песок из Сахары и дым от лесных пожаров в Португалии
Елена Яковлева на премьере фильма «Последний богатырь»
Андрей Малахов основал телекомпанию
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Анна Седокова показала фото груди – СМИ
СМИ: Ефремов объяснил почему не хочет ехать в Крым
Олег Газманов попал в ДТП
Стало известно, где похоронят актера Марьянова
Джигарханян о жене: Забирала деньги из моего кармана
Экс-жена Марьянова прокомментировала его смерть
Чиновники сообщили о предстоящем росте цен на жилье
Владельцам самостроя начнут угрожать потерей земли
Фоторепортажи
10Открытие Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи
10Умер экстрасенс Аллан Чумак
04:50 (мск), источник: AmurMedia.ru

Стильно одетый мужчина нападал на женщин в разных районах Хабаровска

Уголовное дело в отношении серийного грабителя передано в суд.

Хабаровск, 18 октября, AmurMedia.

Сотрудниками УМВД России по городу Хабаровску доказана причастность 29-летнего хабаровчанина в совершении серии грабежей и разбойного нападения на жительниц краевого центра с ущербом порядка 400 тысяч рублей. Уголовное дело в отношении грабителя передано в суд, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе УМВД Росси по Хабаровскому краю.

В ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемый летом текущего года совершил в отношении хабаровчанок в разных районах дальневосточной столицы пять грабежей и одно разбойное нападение, преимущественно в дневное время. Добычей фигуранта становились ювелирные украшения. Схема совершение нападений на горожанок во всех криминальных эпизодах была одинакова.

Злоумышленник выслеживал одинокую прохожую, после чего настигал потерпевшую сзади и с шеи жертвы срывал золотые изделия. Все пострадавшие женщины не могли оказать налетчику достойного сопротивления.

Так, по улице Воронежской в Железнодорожном районе обвиняемый похитил у хабаровчанки две золотые цепочки стоимостью порядка 200 тысяч рублей. Спустя несколько дней подсудимый совершил хищение ювелирного украшения по улице Чехова, причинив потерпевшей ущерб около 90 тысяч рублей.

В Индустриальном районе по улице Малиновского злоумышленник совершил разбойное нападение. Выследив горожанку, которая вышла из магазина с покупками. Подсудимый окликнул её и под угрозой пневматического пистолета сорвал с шеи женщины ювелирное украшение. Ущерб хабаровчанка оценила в 11 тысяч рублей.

На опросе потерпевшие описывали налетчика, как стильно одетого мужчину, внешний вид которого не вызывал у них опасения.

Правоохранители в ходе обыска по месту жительства подсудимого изъяли пневматический пистолет и залоговые билеты, подтверждающие, что похищенные золотые изделия фигурант сдавал в ломбарды в разных районах города. Денежные средства обвиняемый тратил на развлечения и игры в букмекерской конторе.

Сотрудники полиции доказали причастность фигуранта в шести совершенных преступлениях с ущербом порядка 400 тысяч рублей.

Следственным органом отдела полиции № 2 УМВД России по городу Хабаровску уголовное дело по ч.2 ст. 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой» направлено в Индустриальный суд и органом дознания отдела полиции № 9 УМВД России городу Хабаровску уголовные дела по ч.1 ст. 161 «Грабеж» направлены в Железнодорожный суд Хабаровска для рассмотрения по существу. До вынесения приговора подсудимый будет находиться под стражей.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Детское отделение 7-й поликлиники вскоре порадует юных хабаровчан современным ремонтом
Чиновник из Минсоцзащиты Хабаровского края оказался неприкасаемым
«Спартак» разгромил «Севилью» в Лиге чемпионов
Суд продлил Серебренникову домашний арест
Глава ЦИК заявила, что «приложила руку» к отставкам губернаторов
Уголь и аккордеоны: чем торгуют Россия и Северная Корея
Forbes опубликовал список самых богатых американцев
В РВСН рассказали о создании перспективного ракетного комплекса
Руины освобожденной от ИГ сирийской Ракки сняли с беспилотника
Спорт
Возвращение чемпионов: «Спартак» разгромил «Севилью» в матче ЛЧ Команда Карреры как никогда еще в этом сезоне напомнила себя прошлогоднюю
Авто
Mercedes снял в рекламе котика (очень большого) Новая реклама S-класса давит на чувство «мимимишности». Хотя этот котик не такой уж и маленький
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала» Ведущие вызвали возмущение скандальными высказываниями в рамках программы «Мужское/Женское»
Недвижимость
Названа стоимость самой дорогой съемной квартиры в России
Москва опередила Дубай по стоимости аренды офисов в небоскребах
Программа реновации жилья в регионах готова на 90%
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
Леди
Какие жакеты в моде этой осенью (фото) 16 классных жакетов, которые можно надеть и в офис, и на вечеринку. Кроме того, стоит ли добавлять, что жакет, надетый под пальто, согреет лучше любого свитера
Дети
19-летняя девушка узнала о беременности за 4 часа до родов Девушка терялась в догадках, почему набирает вес.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь