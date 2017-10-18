Крупный пожар в Алматы: Огонь тушили 120 человек и десятки машин

Источник: Tengrinews

По предварительным данным, огонь охватил здание «Казтрансформатор» и перекинулся на другое строение.

По информации официального представителя ДЧС города Сандугаш Баймухамбетовой, сообщение о горении цеха по адресу: Жетысуский район, ул. Рыскулова, 99, поступило на пульт «101» в три часа ночи.

«Первые пожарные расчеты приехали уже через три минуты, в 03:03 часов. Силы и средства наращивались по повышенному номеру вызова. К моменту прибытия пожарных расчетов обстановка была следующая: открытым пламенем горела кровля двухэтажного офисного здания. Была угроза распространения огня на рядом расположенный цех. На месте пожара организован штаб, для борьбы с огнем развернуто четыре боевых участка, рассредоточенных по периметру здания», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.