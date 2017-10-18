Крупный пожар в Алматы: Огонь тушили 120 человек и десятки машин
Ночью 18 октября в Алматы произошел крупный пожар, передает корреспондент программы «Территория происшествий на канале СТВ.
Ночью 18 октября в Алматы произошел крупный пожар, передает корреспондент программы «Территория происшествий на канале СТВ.
По предварительным данным, огонь охватил здание «Казтрансформатор» и перекинулся на другое строение.
По информации официального представителя ДЧС города Сандугаш Баймухамбетовой, сообщение о горении цеха по адресу: Жетысуский район, ул. Рыскулова, 99, поступило на пульт «101» в три часа ночи.
«Первые пожарные расчеты приехали уже через три минуты, в 03:03 часов. Силы и средства наращивались по повышенному номеру вызова. К моменту прибытия пожарных расчетов обстановка была следующая: открытым пламенем горела кровля двухэтажного офисного здания. Была угроза распространения огня на рядом расположенный цех. На месте пожара организован штаб, для борьбы с огнем развернуто четыре боевых участка, рассредоточенных по периметру здания», — говорится в сообщении
«Самый дальний пожарный гидрант который использовался в тушении пожара находился в 1,5 километрах от места пожара, поэтому был использован способ подвоза воды коммунальной службой “Алматы Тазалык” для обеспечения бесперебойной подачи средств в зону горения. Огонь быстро распространялся по легкосгораемой конструкции мансардной надстройки. Усилиями