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07:12 (мск), источник: Tengrinews

Крупный пожар в Алматы: Огонь тушили 120 человек и десятки машин

Ночью 18 октября в Алматы произошел крупный пожар, передает корреспондент программы «Территория происшествий на канале СТВ.

Источник: Tengrinews

По предварительным данным, огонь охватил здание «Казтрансформатор» и перекинулся на другое строение.

По информации официального представителя ДЧС города Сандугаш Баймухамбетовой, сообщение о горении цеха по адресу: Жетысуский район, ул. Рыскулова, 99, поступило на пульт «101» в три часа ночи.

«Первые пожарные расчеты приехали уже через три минуты, в 03:03 часов. Силы и средства наращивались по повышенному номеру вызова. К моменту прибытия пожарных расчетов обстановка была следующая: открытым пламенем горела кровля двухэтажного офисного здания. Была угроза распространения огня на рядом расположенный цех. На месте пожара организован штаб, для борьбы с огнем развернуто четыре боевых участка, рассредоточенных по периметру здания», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Самый дальний пожарный гидрант который использовался в тушении пожара находился в 1,5 километрах от места пожара, поэтому был использован способ подвоза воды коммунальной службой “Алматы Тазалык” для обеспечения бесперебойной подачи средств в зону горения. Огонь быстро распространялся по легкосгораемой конструкции мансардной надстройки. Усилиями пожарных-спасателей пожар локализован в 05:39 часов и ликвидирован в 06:17 часов. Площадь пожара составила 3500 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет. В ликвидации пожара были задействованы 120 человек личного состава и 36 единиц техники», — сообщила Баймухамбетова.

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