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05:31 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Иркутске ищут мужчин, напавших на отделение банка и магазин техники

В Иркутске разыскивают мужчину, который пытался ограбить отделение банка, и двоих мужчин, напавших на магазин техники.

Как 17 октября 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, первое заявление поступило в отдел полиции 13 октября около 16:00 от работницы отделения коммерческого банка, расположенного на бульваре Рябикова. В телефонном сообщении девушка рассказала, что в помещение зашел неизвестный мужчина, который попытался похитить деньги из кассы. Прибывшие на место полицейские опросили потерпевшую, а также изъяли видео с камер наблюдения, на которых видно как злоумышленник угрожает предметом похожим на огнестрельное оружие. Однако девушка успела нажать кнопку вызова охранного агентства и закрыть окно кассового кабинета.

Сейчас по данному факту следственными органами отдела полиции № 3 МУ МВД России «Иркутское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой, с применением оружия». В совершении данного преступления подозревают мужчину: на вид 30−40 лет, худощавого телосложения, рост 170−175 см, на лице был шарф тряпичный черного цвета. Был одет: шапка черного цвета вязанная, куртка светлая с черными вставками (в районе живота имеется надпись белыми буквами на черной вставке «Collection», брюки черные, кроссовки серого цвета, при себе имел черный рюкзак.

Второе сообщение о разбое поступило на следующий день в отдел полиции № 4 МУ МВД России «Иркутское». На этот раз потерпевшей стала 20-летняя продавец павильона цифровой техники, расположенного по улице Баумана. Прибывшим на место сотрудникам полиции девушка рассказала, что около 18:15 в салон зашли двое мужчин в масках и, угрожая предметом похожим на пистолет, потребовали отдать им все имеющиеся деньги. Добычей преступников стали более 190 тысяч рублей.

Приметы налетчиков: первый мужчина: 170−180 см, был одет в чёрную куртку-пуховик приталенную, чёрные очки однотонные, на голове маска чёрного цвета, говорил без акцента, имел при себе предмет похожий на пистолет, на руках были перчатки чёрного цвета; приметы второго мужчины не установлены. По данному факту также возбуждено уголовное дело.

Полиция Иркутской области обращается к гражданам, что-либо знающих о случившемся обратиться в ближайший отдел внутренних дел или позвонить по телефонам в Иркутске 8 (3952) 21−68−88, 8 (3952) 21−68−05 или 02. За информацию, способствующую скорейшему задержанию подозреваемых объявлено крупное денежное вознаграждение. Конфиденциальность гарантируется.

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