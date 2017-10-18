В Иркутске ищут мужчин, напавших на отделение банка и магазин техники
В Иркутске разыскивают мужчину, который пытался ограбить отделение банка, и двоих мужчин, напавших на магазин техники.
В Иркутске разыскивают мужчину, который пытался ограбить отделение банка, и двоих мужчин, напавших на магазин техники.
Как 17 октября 2017 года сообщила
Сейчас по данному факту следственными органами отдела полиции № 3 МУ МВД России «Иркутское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой, с применением оружия». В совершении данного преступления подозревают мужчину: на вид 30−40 лет, худощавого телосложения, рост 170−175 см, на лице был шарф тряпичный черного цвета. Был одет: шапка черного цвета вязанная, куртка светлая с черными вставками (в районе живота имеется надпись белыми буквами на черной вставке «Collection», брюки черные, кроссовки серого цвета, при себе имел черный рюкзак.
Второе сообщение о разбое поступило на следующий день в отдел полиции № 4 МУ МВД России «Иркутское». На этот раз потерпевшей стала 20-летняя продавец павильона цифровой техники, расположенного по улице Баумана. Прибывшим на место сотрудникам полиции девушка рассказала, что около 18:15 в салон зашли двое мужчин в масках и, угрожая предметом похожим на пистолет, потребовали отдать им все имеющиеся деньги. Добычей преступников стали более 190 тысяч рублей.
Приметы налетчиков: первый мужчина: 170−180 см, был одет в чёрную
Полиция Иркутской области обращается к гражданам,