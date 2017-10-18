Хабаровские пожарные спасли восемь человек из горящего барака
Причины пожара выясняют дознаватели госпожнадзора.
Причины пожара выясняют дознаватели госпожнадзора.
Утром 18 октября на проспекте 60-летия Октября хабаровские пожарные спасли восемь человек. Как рассказали в
По словам
«Огонь распространялся рядом со входом в постройку, поэтому выводить людей пришлось с применением специальных спасательных средств. Двоих жильцов с помощью выдвижных лестниц эвакуировали со второго этажа, еще шестерых вывели через первый этаж, пришлось использовать противогазы. Происшествие обошлось без жертв», — рассказала Екатерина Потворова.
По словам собеседницы, справиться с огнем пожарным удалось к половине десятого утра. Общая площадь возгорания составила около 80 квадратных метров. Из восьми квартир дома пострадали четыре.