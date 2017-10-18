Хабаровские пожарные спасли восемь человек из горящего барака

Утром 18 октября на проспекте 60-летия Октября хабаровские пожарные спасли восемь человек. Как рассказали в пресс-службе краевого управления МЧС, спасатели помогли людям выбраться из горящего двухэтажного барака, используя раздвижные лестницы. Сейчас на месте работают дознаватели госпожнадзора МЧС и специалисты испытательной пожарной лаборатории, дежурит полиция, сообщает портал «Губерния».

По словам пресс-секретаря краевого ГУ МЧС Екатерины Потворовой, сообщение о пожаре поступило дежурному спасательной службы города в 8:50. Уже через три минуты пожарные были на месте. Горела внешняя стена деревянного дома.

«Огонь распространялся рядом со входом в постройку, поэтому выводить людей пришлось с применением специальных спасательных средств. Двоих жильцов с помощью выдвижных лестниц эвакуировали со второго этажа, еще шестерых вывели через первый этаж, пришлось использовать противогазы. Происшествие обошлось без жертв», — рассказала Екатерина Потворова.