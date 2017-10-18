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05:34 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

16-летний студент красноярского техникума погиб в своей квартире

Рядом с телом подростка нашли баллончик с газом и пакет.

В квартире на пер. Тихом в Красноярске погиб 16-летний подросток. Рядом с телом нашли баллончик с газом для заправки зажигалок и полимерный пакет. Инцидент произошел 16 октября. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по краю.

По предварительным данным, в день смерти в квартиру к студенту красноярского техникума пришли его одногруппники. При них молодой человек начал вдыхать газ, после чего потерял сознание и упал на диван.

«Друзья вызвали бригаду скорой медицинской помощи. Прибывшие врачи констатировали смерть несовершеннолетнего», — говорится в сообщении.

Точную причину смерти следователи смогут назвать только после судебно-медицинской экспертизы. Правоохранители уже осмотрели квартиру погибшего и опросили его одногруппников. Проверка по факту смерти мальчика продолжается.

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