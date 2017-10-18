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05:36 (мск), источник: AmurMedia.ru

Пропавшую при странных обстоятельствах женщину ищут в Хабаровске

По словам очевидцев, горожанка села в неизвестную машину и как в воду канула.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 18 октября, AmurMedia.

Жительницу Хабаровска, пропавшую около месяца назад при странных обстоятельствах, ищут сегодня ее родственники и сотрудники полиции. Очевидцы видели, как Надежда Поволяева села в белую иномарку, и после чего связь с 38-летней женщиной оборвалась, сообщил корр. ИА AmurMedia брат бесследно исчезнувшей горожанки.

— Сестра пропала почти месяц назад, однако до сих пор ни движения, ни результатов. Крайний раз ее видели 22 сентября, по адресу проспект 60 лет Октября, 1а. где она проживает. Очевидцы заметили, как Надежда села в белую иномарку, в которой находились мужчины нерусской национальности, и уехала. Ее телефон недоступен. Естественно, мы обратились в полицию. ориентировочно на вторник у нас запланирована встреча со следователем, может быть, удастся выяснить какие-то подробности. Ума не приложу, где она может находиться! Нет совершенно никаких предположений, — поделился своими опасениями брат пропавшей хабаровчанки Юрий.

Приметы Надежды Поволяевой: рост около 165 см, волосы обесцвечены, есть порезы на правой руке. Если Вам что-то известно просьба звонить по телефону 89144269091.

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