Пропавшую при странных обстоятельствах женщину ищут в Хабаровске
По словам очевидцев, горожанка села в неизвестную машину и как в воду канула.
По словам очевидцев, горожанка села в неизвестную машину и как в воду канула.
Хабаровск, 18 октября, AmurMedia.
Жительницу Хабаровска, пропавшую около месяца назад при странных обстоятельствах, ищут сегодня ее родственники и сотрудники полиции. Очевидцы видели, как Надежда Поволяева села в белую иномарку, и после чего связь с 38-летней женщиной оборвалась, сообщил корр. ИА AmurMedia брат бесследно исчезнувшей горожанки.
— Сестра пропала почти месяц назад, однако до сих пор ни движения, ни результатов. Крайний раз ее видели 22 сентября, по адресу проспект 60 лет Октября, 1а. где она проживает. Очевидцы заметили, как Надежда села в белую иномарку, в которой находились мужчины нерусской национальности, и уехала. Ее телефон недоступен. Естественно, мы обратились в полицию. ориентировочно на вторник у нас запланирована встреча со следователем, может быть, удастся выяснить
Приметы Надежды Поволяевой: рост около 165 см, волосы обесцвечены, есть порезы на правой руке. Если Вам