Пропавшую при странных обстоятельствах женщину ищут в Хабаровске

Жительницу Хабаровска, пропавшую около месяца назад при странных обстоятельствах, ищут сегодня ее родственники и сотрудники полиции. Очевидцы видели, как Надежда Поволяева села в белую иномарку, и после чего связь с 38-летней женщиной оборвалась, сообщил корр. ИА AmurMedia брат бесследно исчезнувшей горожанки.

— Сестра пропала почти месяц назад, однако до сих пор ни движения, ни результатов. Крайний раз ее видели 22 сентября, по адресу проспект 60 лет Октября, 1а. где она проживает. Очевидцы заметили, как Надежда села в белую иномарку, в которой находились мужчины нерусской национальности, и уехала. Ее телефон недоступен. Естественно, мы обратились в полицию. ориентировочно на вторник у нас запланирована встреча со следователем, может быть, удастся выяснить какие-то подробности. Ума не приложу, где она может находиться! Нет совершенно никаких предположений, — поделился своими опасениями брат пропавшей хабаровчанки Юрий.