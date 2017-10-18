СК начал проверку по факту гибели двоих мужчин при проведении земляных работ в Иркутске
Следователи разбираются в обстоятельствах трагедии.
Следователи разбираются в обстоятельствах трагедии.
Следственный комитет начал проверку по факту гибели двоих мужчин при проведении земляных работ на улице Захарова в Иркутске накануне, 17 октября. В настоящее время устанавливаются обстоятельства трагедии. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в
Напомним, троих рабочих завалило землей, когда они копали траншею для укладки канализационных труб к строящемуся жилому комплексу. Со слов очевидцев, работы проводились с грубейшими нарушениями техники безопасности. В
Позже спасателям удалось достать