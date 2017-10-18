СК начал проверку по факту гибели двоих мужчин при проведении земляных работ в Иркутске

Следственный комитет начал проверку по факту гибели двоих мужчин при проведении земляных работ на улице Захарова в Иркутске накануне, 17 октября. В настоящее время устанавливаются обстоятельства трагедии. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

Напомним, троих рабочих завалило землей, когда они копали траншею для укладки канализационных труб к строящемуся жилому комплексу. Со слов очевидцев, работы проводились с грубейшими нарушениями техники безопасности. В какой-то момент длины стрелы экскаватора перестало хватать для того, чтобы копать глубже. После чего трое рабочих — выходцев из ближнего зарубежья — спустились в траншею. Спустя некоторое время произошел обвал грунта. Четвертый рабочий, находившийся наверху, заметил, в каком месте засыпало коллегу, и бросился откапывать его. Мужчину доставили в больницу. Его состояние оценивается как стабильное, средней степени тяжести.