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08:32 (мск), источник: ЕАН

Полиция Екатеринбурга ищет свидетелей ДТП, в котором погиб велосипедист

Сотрудники ГИБДД Екатеринбурга разыскивают очевидцев аварии по улице 8 Марта.

По информации ведомства, 29 августа в 07:45 по улице 8 Марта, 210 водитель отечетсвенной «десятки» сбил велосипедиста.

Автомобилист выезжал с улицы Московской на Объездную дорогу в сторону улицы Белинского, двигался по полосе разгона. Велосипедист ехал в попутном направлении у края проезжей части. В результате аварии велосипедиста госпитализировали с тяжелыми травмами в ГКБ № 24, где он скончался.

Правоохранители продолжают расследование ДТП. Свидетелей происшествия просят анонимно сообщить в Госавтоинспекцию Екатеринбурга всю имеющуюся информацию по телефонам: 8 (904) 5442116, 223- 83- 23 или 02. Конфиденциальность гарантируется.

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