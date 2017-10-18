Полиция Екатеринбурга ищет свидетелей ДТП, в котором погиб велосипедист
Сотрудники ГИБДД Екатеринбурга разыскивают очевидцев аварии по улице 8 Марта.
Сотрудники ГИБДД Екатеринбурга разыскивают очевидцев аварии по улице 8 Марта.
По информации ведомства, 29 августа в 07:45 по улице 8 Марта, 210 водитель отечетсвенной «десятки» сбил велосипедиста.
Автомобилист выезжал с улицы Московской на Объездную дорогу в сторону улицы Белинского, двигался по полосе разгона. Велосипедист ехал в попутном направлении у края проезжей части. В результате аварии велосипедиста госпитализировали с тяжелыми травмами в ГКБ № 24, где он скончался.
Правоохранители продолжают расследование ДТП. Свидетелей происшествия просят анонимно сообщить в Госавтоинспекцию Екатеринбурга всю имеющуюся информацию по телефонам: 8 (904) 5442116, 223- 83- 23 или 02. Конфиденциальность гарантируется.