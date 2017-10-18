Для тушения пожаров в лесах Приморья не хватает денег и людей
Комитет краевого парламента по продовольственной политике и природопользованию обсудил вопрос организации противопожарных мероприятий в Приморье.
Комитет краевого парламента по продовольственной политике и природопользованию обсудил вопрос организации противопожарных мероприятий в Приморье.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на
«Те силы и средства, которые имеются, не позволяют оперативно реагировать. При этом площади лесных пожаров из года в год увеличиваются. На наш взгляд, это проблема не только Пограничного района, но и всего края, да и всей страны», — сказал Александр Степанов. Он напомнил, что до 2006 года, когда на территории Пограничного района действовали лесничества, лесные кварталы опахивались, наносились минерализованные полосы. И площади пожаров были значительно меньше. В последние годы такие работы не велись.
И.о. главы Партизанского района Лев Хамхоев обратил внимание на то, что
В текущем году на мероприятия по тушению пожаров и охраны лесов выделено 129,9 млн рублей, в том числе на 113 млн рублей — на оказание государственной услуги по организации системы обнаружения и учета лесных пожаров, 3,7 млн рублей — на выполнение работ по их тушению, 7,2 млн рублей — на выполнение работ по противопожарному обустройству лесов, 5,6 млн рублей — на выполнение работ по защите и воспроизводству лесов.
Полномочия по тушению лесных пожаров переданы КГБУ «Приморская база авиационной, наземной охраны и защиты лесов», деятельность которого в основном финансируется за счет федерального бюджета. Как отмечают в профильном департаменте, средств, выделяемых на проведения противопожарных мероприятий, наземного мониторинга и авиационного патрулирования недостаточно.
Для эффективной работы необходимо дополнительно более 408 млн. рублей. В том числе 172,9 млн. рублей — на обеспечение кратности авиапатрулирования; 89 млн. рублей — на доведение штатной численности работников
Профильным департаментом направлялись обращения в адрес Рослесхоза о выделении дополнительного финансирования, но положительного решения не принято.
Подводя итоги обсуждения, председатель комитета по продовольственной политике и природопользованию Евгений Зотов предложил обобщить все прозвучавшие в ходе заседания предложения для исправления ситуации и подготовить обращение к губернатору края. Он отметил, что депутаты рассмотрят также возможность внесения в краевое законодательство изменений, связанных с ограничением сроков пребывания в лесу в пожароопасный период.